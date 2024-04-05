Οι 6 άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη στο συνέδριο για τα 50 χρόνια της ΝΔ

Ευρωεκλογές, μεταρρυθμίσεις και καθημερινότητα είναι τα βασικά θέματα που θα θίξει στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο συνέδριο για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός θα αναλύσει το πλάνο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια και θα αναφερθεί στην κρισιμότητα της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογές.

Όπως θα αναφέρει στην ομιλία του, βασικό μέλημα της κυβέρνησης θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, με μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί και οι οποίες θα αλλάξουν άρδην την εικόνα και τις υπηρεσίες του Κράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Πρωθυπουργού θα κινηθεί επάνω στους εξής έξι άξονες.

Η κρίσιμη αναμέτρηση των ευρωεκλογών

-Πολιτική σταθερότητα

-Το κυβερνητικό έργο βασικός όρος για την πορεία προόδου

Η σημασία της ψήφου στις ευρωεκλογές

-«Όχι» σε αδράνεια, αποχή & εφησυχασμό

-«Όχι» στην ανέξοδη διαμαρτυρία

Οι αλλαγές της τελευταίας πενταετίας

-Μείωση φόρων

-Επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα

-Ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό

-Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις & κατώτατο μισθό

-Μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια

-Διαχείριση προσφυγικού-μεταναστευτικού

-Εξοπλιστικό πρόγραμμα

-Ενίσχυση γεωπολιτικού αποτυπώματος

-Οι επόμενες μεταρρυθμίσεις

Στόχος η βελτίωση καθημερινότητας

-Αλλαγές σε Υγεία & Παιδεία

-Ενίσχυση της Ασφάλειας

-Επόμενη ημέρα του Κράτους

-Καταπολέμηση παθογενειών

-Σύγκλιση με την Ευρώπη σε μισθούς, οργάνωση ζωής & νοοτροπία

50 χρόνια ΝΔ

-Πανίσχυρη / διαχρονική σύνδεση ΝΔ με το πολίτευμα

-Πυξίδα η Ελευθερία / η Δημοκρατία / η Κοινωνική Ευημερία

Ιδεολογική / πολιτική ταυτότητα

-Πίστη στον πατριωτισμό της ευθύνης.

-Προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.

-Ανοιχτή οικονομία / σύγχρονο κοινωνικό κράτος / ενωμένοι πολίτες.



