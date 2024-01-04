Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλωσόρισε την Ιωάννα Λυτρίβη στο Υπουργείο Παιδείας

Τη νέα υφυπουργό Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη καλωσόρισε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτηση του στο «Χ», ενώ, ταυτόχρονα, ξεπροβόδισε την Δόμνα Μιχαηλίδου που αναβαθμίστηκε σε θέση υπουργού στο υπουργείο Εργασίας.

Όπως έγινε γνωστό η νέα υφυπουργός Ιωάννα Λυτρίβη θα αναλάβει την ευθύνη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, με την Ζέτα Μακρή να αναλαμβάνει την προσχολική και σχολική εκπαίδευση.

«Καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την Ιωάννα Λυτρίβη. Μαζί με τη Ζέττα Μ. Μακρή θα εργαστούμε για την αναβάθμιση της παιδείας, έχοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής μας τους πραγματικούς πρωταγωνιστές: τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους φοιτητές.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τους έξι μήνες παραγωγικής συνεργασίας στο ΥΠΑΙΘΑ. Της εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

