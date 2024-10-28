Ο Ερντογάν βλέπει την Τουρκία ως μελλοντική υπερδύναμη που θα επικρατήσει ο «αιώνας της Τουρκίας»

O Eρντογάν βλέπει την Τουρκία ως μελλοντική υπερδύναμη που θα επικρατήσει «ο αιώνας της Τουρκίας».

«Η αμυντική μας βιομηχανία είναι ο προάγγελος της εποχής που θα περιλαμβάνει όλο τον κόσμο και τους πονεμένους» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναλυτικότερα, ο Ερντογάν δήλωσε: «Για την ηρεμία και την ειρήνη στην περιοχή, είναι αναγκαία η δύναμη της αποτροπής μας να βρίσκεται στην κορυφή. Αν σήμερα μπορούμε να αντιδρούμε εναντίον των τυράννων δίχως να φοβόμαστε κανέναν, αυτό οφείλεται στις μεγάλες επιτυχίες της αμυντικής μας βιομηχανίας τα τελευταία 22 χρόνια. Με τη βοήθεια του Θεού αυτές οι επιτυχίες θα συνεχιστούν. Ο λαός μας να ξέρει η ανάπτυξη της αμυντικής μας βιομηχανίας και η ανεξάρτητη πορεία της στον τομέα αυτό, είναι ο προάγγελος μιας νέας εποχής όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για όλο τον κόσμο που περιλαμβάνει και όλους τους πονεμένους. Ο 'αιώνας της Τουρκίας θα είναι ένας αιώνας που θα επικρατήσει η ειρήνη, η ηρεμία, η ευημερία, η δικαιοσύνη και η οικονομική ανάπτυξη'».

Πηγή: skai.gr

