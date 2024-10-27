Πως τα αποτελέσματα των εκλογών ΗΠΑ θα επηρεάσουν ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Για τις αμερικανικές εκλογές μίλησε, αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και την Ελλη Κασόλη, ο Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός Βουλευτής Τζον Σαρμπάνης, καυτηριάζοντας την ακραία ρητορική Τραμπ.

Παράλληλα στέλνει μήνυμα για το πως το αποτέλεσμα της κάλπης θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Αναλυτικά η συνέντευξη

Η Χάρις και ο Τραμπ κάνουν το τελευταίο τους σπριντ μέχρι την ημέρα των εκλογών. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι μία μάχη σώμα με σώμα. Τι πιστεύετε για αυτό; Σχετικά με τα αποτελέσματα;

Είναι προφανώς μια πολύ, πολύ "κοντινή" εκλογική αναμέτρηση. Το ξέραμε αυτό. Και τώρα είναι ισοδύναμοι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως, οι δημοσκοπήσεις δεν καθορίζουν απαραίτητα το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι πολίτες πρέπει να πάνε στην κάλπη, κάτι που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν. (Η Κάμαλα Χάρις) Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να προωθήσει το μήνυμά της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, πιστεύω ότι έχει δείξει ότι έχει τον χαρακτήρα να ηγηθεί της χώρας μας. Είναι σταθερή, είναι σεβαστική στον τρόπο που χειρίζεται τους ανθρώπους. Έχει μια ήρεμη φωνή και στυλ. Αυτό είναι που μου αρέσει να βλέπω σε έναν ηγέτη. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας έχει μεγάλη σημασία όταν πρόκειται για το ποιος θα καταλάβει το αξίωμα της προεδρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει μια εξέχουσα προσωπικότητα στην αμερικανική πολιτική. Δεδομένης της διχαστικής φύσης του, τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι έχει η ομιλία του στην πολιτική πόλωση στη χώρα;

Δυστυχώς, νομίζω ότι αυτός συμβάλλει στον διχασμό στη χώρα γιατί του αρέσει να προκαλεί αναταραχές. Είναι πολύ συγκρουσιακός. Νομίζω ότι εκμεταλλεύεται τις νέες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που είναι διχαστικός. Τείνει να υποτιμά τους ανθρώπους αντί να τους ανεβάζει, το οποίο είναι ένα στυλ διακυβέρνησης που δεν νομίζω ότι είναι καλό για τη χώρα.

Όμως, αυτές οι εκλογές είναι από τις πιο διχαστικές στην πρόσφατη ιστορία.

Αλλά ο διχασμός που βλέπουμε, ειλικρινά, υπήρχε από τις τελευταίες εκλογές, και έχει απλώς μεταφερθεί σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο. Ένας από τους λόγους που υπάρχει διχασμός είναι επειδή πολλά από τα θέματα που διαιρουσαν τη χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνεχίζουν να την επηρεάζουν. Υπήρξε διαρκής συζήτηση για το τι συνέβη στις τελευταίες εκλογές, όπου τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν κέρδισε εκείνες τις εκλογές. Και όμως, ο Πρόεδρος Τραμπ, πρώην Πρόεδρος Τραμπ, συνεχίζει να αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά αυτός ο διχασμός στη χώρα συνεχίζεται, επειδή η ρητορική που ο Τραμπ έχει εισαγάγει στην πολιτική μας συνεχίζει να πολώνει και να δίνει έμφαση σε πολλή παραπληροφόρηση και ψευδή πληροφορία. Έτσι, γι' αυτό βρισκόμαστε ξανά σε μια πολύ διχασμένη κατάσταση.

Όσον αφορά στο πως θα επηρεάσει η εκλογή χάρις ή τραμπ την Ελλάδα;

Σίγουρα, όταν κοιτάς το Κογκρέσο, η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και της Κύπρου είναι σημαντική, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος διαδραματίζουν έναν πολύ κρίσιμο στρατηγικό ρόλο σε αυτή την περιοχή του κόσμου, και ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτόν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των εθνών μας. Έτσι, θα ήθελα να συνεχίσω να βλέπω αυτό να ισχύει. Απλώς πιστεύω ότι μια Πρόεδρος Χάρις θα έφερνε μια εξωτερική πολιτική που θα είναι πιο σταθερή, πιο προβλέψιμη, πιο σεβαστική προς τους άλλους που κάθονται στο τραπέζι.

