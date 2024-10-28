«Η 28η Οκτωβρίου σηματοδοτεί τη σθεναρή αντίσταση του ελληνικού λαού στον φασισμό και τον ναζισμό» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή εθνική επέτειο του ΟΧΙ, προσθέτοντας πως «η μνήμη του μαζικού αγώνα ενάντια στους εισβολείς και η εποποιία του ‘40, πάντα θα συγκινεί και θα εμπνέει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η 28η Οκτωβρίου σηματοδοτεί τη σθεναρή αντίσταση του ελληνικού λαού στον φασισμό και τον ναζισμό. Η μνήμη του μαζικού αγώνα ενάντια στους εισβολείς και η εποποιία του ‘40, πάντα θα συγκινεί και θα εμπνέει.

Η πάλη και η αντίσταση του ελληνικού λαού μέσω του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ απέναντι στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, αποτέλεσε και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τους μεταγενέστερους αγώνες για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο ελληνικός λαός έδωσε με αυταπάρνηση τη μάχη και την κέρδισε.

Ογδόντα τέσσερα χρόνια μετά, η Ευρώπη αγωνίζεται πάντα να απαλλαγεί ολοσχερώς από τους νοσταλγούς του φασισμού και του ναζισμού.

Στις μέρες μας, η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας ενάντια σε υμνητές του τρόμου, της άκρας Δεξιάς και του ολοκαυτώματος εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών ομάδων, εξακολουθεί να αποτελεί διακύβευμα και απαιτεί επαγρύπνηση και διαρκή αγώνα.

