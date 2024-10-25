Ερντογάν: «Θέλουμε μία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

«Στόχος μας είναι μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, μια πλήρως ανεξάρτητη, ενωμένη, ολοκληρωμένη και ευημερούσα Τουρκία, όπου η σκοτεινή και αιματηρή σκιά της τρομοκρατίας έχει εξαφανιστεί εντελώς», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αεροπλάνο της επιστροφής, την Πέμπτη, από τη σύνοδο κορυφής των χωρών BRICS στο Καζάν της Ρωσίας.



Στην Τουρκία πάντως, ο απόηχος της τρομοκρατικής επίθεσης στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Βιομηχανίας Αεροδιαστημικής (TUSAS) συνεχίζεται. Όπως επιβεβαιώθηκε, οι δυο τρομοκράτες ήταν μέλη του ΡΚΚ και εκπαιδεύτηκαν στα στρατόπεδα του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις σκούπα σε 31 επαρχίες της χώρας, δεκάδες ύποπτα μέλη του ΡΚΚ έχουν συλληφθεί. «Δεν θα αφήσουμε τους προδότες να πάρουν ανάσα» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Ερωτήματα για τον Οτσαλάν

Ωστόσο την ίδια στιγμή που το απαγορευμένο κουρδικό ΡΚΚ βρίσκεται στο επίκεντρο του μίσους της τουρκικής εξουσίας, ακριβώς την ίδια στιγμή το ιστορικό κάλεσμα του ακροδεξιού εταίρου του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προς τον ιδρυτή και αρχηγό του ΡΚΚ Αμπτουλάχ Οτσαλάν, φαίνεται να ξαναμοιράζει την τράπουλα. Ο Μπαχτσελί πρότεινε στον έγκλειστο από το 1999 Οτσαλάν να δώσει εντολή να καταθέσουν τα όπλα οι μαχητές του και ο ίδιος να κηρύξει τη διάλυση της οργάνωσης, με αντάλλαγμα την ευνοϊκή νομική μεταχείριση του για μια «δημοκρατική λύση».



Οι αντιδράσεις υπήρξαν εντυπωσιακές. Η εκπρόσωπος του φιλο-κουρδικού κόμματος DEM, Αϊσεγκιούλ Ντογάν, δήλωσε χθες ότι ο ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν είναι «έτοιμος για μια δημοκρατική λύση» και υποστήριξε ότι η απομόνωση του πρέπει να αρθεί. Ο Οτσαλάν, είπε, «αφιέρωσε τη ζωή του στη δημοκρατική λύση του κουρδικού ζητήματος. Κρατείται σε φυλακή στο νησι Ιμραλί επί 25 χρόνια, αλλά εκφράζει τη βούληση εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Οτσαλάν, έχει τη θεωρητική και πρακτική δύναμη να μεταφέρει αυτή τη διαδικασία από το πεδίο της σύγκρουσης και της βίας σε νομικό και πολιτικό πεδίο.



Το πιο εντυπωσιακό ήταν η αντίδραση του Εκτελεστικό Συμβούλιο του KCK (της Ένωσης Κοινοτήτων του Κουρδιστάν που εκπροσωπεί τους Κούρδους σε Τουρκία, Συρία, Ιράν και Ιράκ): «Ο κουρδικός λαός, με όλες τις δομές και συνιστώσες του, θα λάβει ως βάση τη διαδικασία που θα αναπτύξει ο Οτσαλάν. Ο Οτσαλάν είναι ο συνομιλητής και ο διαπραγματευτής της βούλησης του κινήματός μας και του λαού μας και της δημοκρατικής λύσης του κουρδικού προβλήματος Δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ή στάση σε αυτό το θέμα.»



Οι τελευταίες εξελίξεις και η εντυπωσιακή προσήλωση στον έγκλειστο Οτσαλάν δείχνει ότι η πολιτική λύση που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση εκφράζει και τη βούληση της οργάνωσης σε μεγάλο βαθμό. Αν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την αρνητική δυναμική που μπορεί να αναπτύξουν μεμονωμένοι πυρήνες του ΡΚΚ.





