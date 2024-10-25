Επιστρέφοντας εσπευσμένα στην Άγκυρα από τη σύνοδο των BRICS, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία, ο Ερντογάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αναφερόμενος στο χτύπημα στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία, ο Τούρκος πρόεδρος μέσα από το αεροπλάνο της επιστροφής ανέφερε: «Μάθαμε ιδιαίτερα ότι αυτή τρομοκρατική επίθεση αναπτύχθηκε και προήλθε από επιχείρηση διείσδυσης από τη Συρία».

Σε σχέση με τις ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Tο PYD/YPG, το παρακλάδι της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK στη Συρία, είναι καταδικασμένο να εγκαταλειφθεί και να μείνει μόνο του. Η Αμερική κρατά αυτή την τρομοκρατική οργάνωση στα χέρια της για λίγο, αλλά όταν λήξει αυτός ο χρόνος, πρέπει να τους εγκαταλείψει. Μάταιες οι προσπάθειες της τρομοκρατικής οργάνωσης, που εκμεταλλεύεται την αστάθεια στη Συρία, και επιχειρεί να βρεθεί υπό την προστασία ορισμένων δυτικών χωρών. Αυτό δεν θα συνεχιστεί για πάντα.

Θυμηθείτε, οι συζητήσεις για την αποχώρηση της Αμερικής από την περιοχή συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό. Έχει γίνει ήδη σαφές, καθώς οι συζητήσεις έχουν διαρκέσει ότι η αποχώρηση θα είναι

τακτική και όχι στρατηγική.

Είναι πλέον γνωστό ότι η Αμερική χρησιμοποιεί τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή για τα δικά της συμφέροντα και την ασφάλεια του Ισραήλ. Παρέχει η Αμερική κάθε είδους εργαλεία, εξοπλισμό, πυρομαχικά και κάθε υποστήριξη στο Ισραήλ στην περιοχή; Δίνει λεφτά; Τα μάτια και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά σε όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν δίπλα στα εδάφη μας και δεν μπορούμε να

κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτές. Θα είμαστε οι προστάτες των εδαφών μας.

Πρέπει να σκεφτόμαστε ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διείσδυση εναντίον μας από τη Συρία ή άλλα μέρη. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε ανάλογα μέτρα για την ασφάλεια μας».

Αναφορικά με τα Eurofighter ο Ερντογάν δήλωσε: «Στη διμερή μας συνάντηση ( σ.σ. με τον Σολτς), είδαμε ότι μπορούν να γίνουν θετικά βήματα σχετικά με το Eurofighter και ότι τόσο η Αγγλία όσο και η Γερμανία έχουν θερμή προσέγγιση. Από τώρα οι αρμόδιοι υπουργοί και συνεργάτες μας θα συνεχίσουν τις αμοιβαίες συναντήσεις τους.

Το θέμα δεν περιορίζεται στα Eurofighter. Εκτός από αυτό, περιλαμβάνεται και η αγορά ανταλλακτικών και μηχανημάτων σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με το Πολεμικό Ναυτικό, τις Χερσαίες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία. Λάβαμε θετικές προσεγγίσεις από αυτόν κατά τη διμερή συνάντηση. Ικανοποιούμε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μας στην αμυντική βιομηχανία οι ίδιοι, χάρη στα βήματα που έχουμε κάνει.

Ωστόσο, χρειαζόμαστε χρόνο για ορισμένα αντικείμενα. Θα προμηθεύσουμε αυτά τα είδη κυρίως από τους συμμάχους μας. Ο χρόνος θα δείξει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα φτάσουμε στο στάδιο της προμήθειας των αεροσκαφών. Ελπίζουμε να μην καθυστερήσει πολύ».

Σε ερώτηση αν συνομίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο για μια νέα φάση με τους S-400 και για το ενδεχόμενο κοινής δράσης της Τουρκίας με τη Ρωσία για τον «Ατσάλινο Θόλο», ο Ερντογάν δήλωσε: «Όσο για τους S-400, αυτό είναι ήδη ένα διαφορετικό βήμα. Εμείς δεν είμαστε απο αυτούς που αναρωτιούνται 'τι θα πουν οι άλλοι' για την επόμενη φάση με τους S-400. Εμείς, ως κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, λαμβάνουμε αυτήν την απόφαση. Η κυβέρνησή μας κάθεται, αξιολογεί και αποφασίζει για αυτό το θέμα».

Πηγή: skai.gr

