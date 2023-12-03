Για τη Ρώμη αναχώρησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τήρησης δεσμεύσεων κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μonitoring Committee).

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην ιταλική πρωτεύουσα ο κ. Τσίπρας τη Δευτέρα θα συναντήσει τον πρόεδρο του Κινήματος Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργό, Τζουζέπε Κόντε, καθώς επίσης και τον πρώην πρωθυπουργό Ενρίκο Λέτα.

Επιπλέον, την Τετάρτη θα συναντήσει την πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας, Έλι Σλάιν. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει το μήνυμα για τη σημασία που έχει η ενότητα και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη συμμαχία δεξιάς-ακροδεξιάς.

Πηγή: skai.gr

