Για την συγκρότηση της νέας ΚΟ των «11», τους στόχους της, τις διαφορές της από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την νέα ηγεσία Κασσελάκη σχολίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Είμαι από τις συνιδρυτές του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Η απόφαση ήταν οδυνηρή, δύσκολη αλλά την έκρινα επιβεβλημένη» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαδημούλης μιλώντας για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Βλέποντας με πόνο ψυχής τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την ηγεσία να απομακρύνεται με ταχύτητα σε θέματα πολίτικων επιλογών, ύφους και ήθους έκανα μια επιλογή συνείδησης, ευθύνης αλλά και μια επιλογή ελπίδας γιατί πιστεύω ότι η νέα αυτή προσπάθεια με τους 40αρηδες μπροστά, με τον Χαρίτση μπροστά, υπάρχει μια ελπίδα να μην βυθιστεί το σύνολο αυτής της Αριστεράς, στην απαξίωση στην οποία οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία Κασσελάκη» πρόσθεσε ο κ. Παπαδημούλης ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές.

«Έχω συνηθίσει να μετέχω σε μια Αριστερά της ευθύνης και της προσφοράς που όταν έρχεται ένα νέος άνθρωπος λέει “ήρθα πείτε μου πώς μπορών να προσφέρω”. Τον νέο άνθρωπο που λέει “ήρθα θέλω να γίνω πρόεδρος”, αυτό δεν το έχω συνηθίσει» τόνισε μιλώντας για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Σχετικά με την στάση του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παπαδημούλης σχολίασε: «Είναι αναμενόμενο και σεβαστό ο Τσίπρας να παραμένει στο κόμμα που υπήρξε για 15 χρόνια ο ηγέτης. Που το ανέβασε από το 15 στο 35. Αλλά όσοι λένε ότι ο Τσίπρας είναι ευχαριστημένος με την ηγεσία Κασσελάκη και τον στηρίζει, κάνουν λάθος».

«Ήταν αναμενόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να συμμετέχει στην ΚΟ και να καταχειροκροτηθεί αλλά αν δείτε τις εικόνες, τα γελάκια και τα χειροκροτήματα ήταν με την είσοδο του Τσίπρα. Μετά όταν μιλούσε ο νέος πρόεδρος του κόμματος είδα έναν Τσίπρα κατσουφιασμένο» τόνισε ο κ. Παπαδημούλης υπογραμμίζοντας πως «εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι ο Τσίπρα παρενέβη πολύ αργά και αναποτελεσματικά».

«Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη με το σύνθημα 'εγώ θα νικήσω τον Μητσοτάκη' και κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο από τον Ανδρουλάκη αλλά και από τον Κουτσούμπα» ανέφερε ο κ. Παπαδημούλης

Σχετικά με τον νέο φορέα των «11» και τις διαφορές του από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Η νέα ΚΟ και ο νέος φορέας, θα εκπέμπει το στίγμα δυναμική, μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, όχι μόνο με έντονη κριτική αλλά και με πρόταση. Μια Αριστερά σύγχρονη, ευρύχωρη χωρίς τοξικότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία, σοβαρότητα και πειστικότητα στο λόγο της και την πράξη της που κρατά καλύτερα αυτές τις παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίσαμε». Επισήμανε όμως ότι «πρέπει να αλλάξουν πρέπει να αλλάξουν και πολλές αρνητικές πλευρές της».

«Θα προχωρήσουμε σε στέρεα βήματα, χωρίς βιασύνες, γρηγορά ναι, βιαστικά όχι, η βασική προτεραιότητα του νέου κόμματος θα είναι η αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που της αξιολογούμε ως κακή. Έχουμε μια κυβέρνηση ανεξέλεγκτη, παντοδύναμη και ένα κενό στην αντιπολίτευση» τόνισε και πρόσθεσε πως «οι δυνατότητες του νέου αυτού φορέα δεν είναι μόνο εκλογή ευρωβουλευτή, αλλά ευρωβουλευτών. Η φιλοδοξία είναι ο νέος φορέας να είναι η κυρίαρχη δύναμη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

Τέλος, εκτίμησε ότι το ποσοστό που θα λάβει ο νέος φορέας στην πρώτη κανονική δημοσκόπηση θα είναι πάνω από 3% και η δημοτικότητα του Αλέξη Χαρίτση θα είναι πολύ υψηλή.



Πηγή: skai.gr

