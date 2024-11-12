Ο Ερντογάν είναι χαρούμενος που ήρθε ο Τραμπ, λένε τα τουρκικά ΜΜΕ

«Ο Ερντογάν είναι χαρούμενος που ήρθε ο Τραμπ» λένε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με τα ίδια Μέσα, ο Τούρκος πρόεδρος δεν ήθελε τους δημοκρατικούς, θεωρώντας ότι αν έμεναν δεν θα άλλαζαν πολλά.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HALK TV: «Η κατάσταση είναι η εξής. Ο πρόεδρός μας είναι χαρούμενος, πως άλλαξε η υπάρχουσα κατάσταση των πραγμάτων. Είναι ικανοποιημένος που έφυγαν οι Δημοκρατικοί. Αν έμεναν δεν θα άλλαζαν πολλά. Τώρα ήρθε ο Τραμπ. Τον γνωρίζει καλά. Ξέρει τις συμπεριφορές του και του λέει έλα να συνομιλήσουμε, να τα πούμε. Μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά και ήταν μια θερμή συνομιλία. Μάλιστα δίπλα στον Τραμπ ήταν και ο Ίλον Μασκ και η οικογένειά τους. Και ήταν μια συνομιλία με φιλοφρονήσεις».

Hurriyet: Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο

«Σε Πάφο, Λάρνακα, Λεμεσό μεταγωγικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα»

«Η Κύπρος μετατράπηκε σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ»

Από την εφημερίδα Hurriyet

Cumhuriyet: Το γραφείο της Χαμάς οδεύει προς την Άγκυρα»

Η τουρκική εφημερίδα ισχυρίζεται πως η Χαμάς ξεκίνησε επαφές για την εγκατάστασή της στην Τουρκία.

Ξύλο, απειλές και βρισιές στο δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Ιμάμογλου συγκρούστηκαν με τους δημοτικούς συμβούλους του Ερντογάν

Ερντογάν: Στόχος του Ισραήλ είναι η προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «O στόχος του Ισραήλ είναι να εγκατασταθεί στη Γάζα, να εξαλείψει την παρουσία των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και να προσαρτήσει αυτές τις περιοχές. Είναι μια πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να το εμποδίσουμε αυτό. Μια χούφτα χώρες της Δύσης υποστηρίζουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ, παρέχουν στρατιωτική, οικονομική, πολιτική και ηθική υποστήριξη, ενώ οι Μουσουλμανικές χώρες δεν έδειξαν αρκετή αντίδραση κι αυτό προκάλεσε την σημερινή κατάσταση στο σημερινό πεδίο. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την τιμωρία και τις κυρώσεις εναντίον αυτών που επιχειρούν γενοκτονία στην Παλαιστίνη κι αυτό να γίνει στα πλαίσια του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.