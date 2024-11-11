Γροθιές και κλωτσιές στο Δημοτικό Συμβούλιο Κωνσταντινούπολης

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Δήμου της Κωνσταντινούπολης με μπουκάλια νερό να εκσφενδονίζονται και δημοτικούς συμβούλους αντίπαλων να πιάνονται στα χέρια και να ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές.

Αφορμή για το επεισόδιο ήταν άρνηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει τον λόγο σε δημοτικό σύμβουλο που πρόσκειται στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της παράταξης του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πηγή: skai.gr

