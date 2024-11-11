Συνάντηση Νίκης Κεραμέως με την ΝΔ για καθορισμό κατώτατου μισθού στην Ελλάδα

Συνέχεια στον διάλογο επί του νομοσχεδίου που τέθηκε προ λίγων ημερών σε δημόσια διαβούλευση και αφορά στον νέο τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα έδωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, πραγματοποιώντας συνάντηση με εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, από κοινού με τον υφυπουργό, Κωνσταντίνο Καραγκούνη και τον Γενικό Γραμματέα, Νίκο Μηλαπίδη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τον περασμένο μήνα, η υπουργός συζήτησε εκτενώς με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους (ΕΕ, ΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ, ΣΕΒ και την ΕΛΣΤΑΤ) στη βάση του πορίσματος που εξέδωσε η Επιστημονική Επιτροπή για το νέο πλαίσιο καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Τις προσεχείς ημέρες, η κα Κεραμέως θα έχει συζητήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Ζητούμενο είναι η ανταλλαγή σκέψεων επί του νομοσχεδίου και η καταγραφή βελτιωτικών προτάσεων από τα κόμματα.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Αναπροσαρμογή μισθών προσωπικού δημοσίου τομέα-Ρυθμίσεις για τον καθορισμό κατώτατου μισθού για τα έτη 2025, 2026 και 2027», τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024.

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υιοθετεί την πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς και τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, που προτείνεται σε αυτό.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά στη χρήση μαθηματικού τύπου ως ενός πιο αντικειμενικού, προβλέψιμου και διαφανούς τρόπου υπολογισμού του κατώτατου μισθού, στη βάση του παραδείγματος του γαλλικού συστήματος, αλλά και παρόμοιων συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο μαθηματικός τύπος θα εφαρμοστεί από το 2028 και έπειτα και προτείνεται να λαμβάνει υπ' όψιν τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία.

Τέλος, προτείνεται η κατάρτιση οδικού χάρτη («σχεδίου δράσης») για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.