Υπό τα νέα δεδομένα που δημιουργεί στη Βουλή η νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το διαλυτικό συνέδριο και το μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών της Κουμουνδούρου, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα στη Βουλή προκειμένου να κάνει ακόμη πιο εμφατική την παρουσία του εκεί, την προσήλωσή του στους θεσμούς και την προώθηση του κυβερνητικού έργου.

Γνωρίζοντας πως η αποτελεσματικότητα και η αντιστοιχία λόγων και έργων μετρούν καθοριστικά στους πολίτες, που περιμένουν λύσεις στα προβλήματα τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί από το βήμα της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που θεσμοθετεί τον προσωπικό γιατρό και προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, στην οποία πιστεύει και έχει επενδύσει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νομοσχέδιο, υπό τον τίτλο “Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού - Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας” μεταξύ άλλων επιδιώκει τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, με έμφαση στην πρόληψη, την υγειονομική φροντίδα για όλους και τη μείωση των ανισοτήτων. Δίνεται επίσης, η δυνατότητα σε κάθε πολίτη δωρεάν εγγραφής σε γιατρό στην περιοχή που κατοικεί, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί Ιατροί, ενώ για πρώτη φορά δίνονται οικονομικά κίνητρα στους νέους γιατρούς.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή, θα αποτελέσει όμως και μία καλή ευκαιρία για να τραβήξει για μία ακόμη φορά τις διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν την κυβερνητική πολιτική και έργο, από την αντιπολίτευση, η οποία ακόμη και σε τόσο σημαντικά νομοσχέδια τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών, επιλέγει τη στείρα αντιπολίτευση, την άρνηση και το λαϊκισμό, σε βάρος της προόδου, όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.

Οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί , όπως τείνουν να διαμορφωθούν μετά τη νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον απομακρύνουν από τη θεσμική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτείνουν και την επιλογή, προ καιρού, του Κυριάκου Μητσοτάκη να καταστήσει κύριο πολιτικό του αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί και κατά τη σημερινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού, μετά και την αντιπαράθεση που προκάλεσε η πρωτοβουλία της Χαριλάου Τρικούπη να καταθέσει τροπολογία που να εντάσσει το προσωπικό του ΕΣΥ τα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ο πρωθυπουργός δεν θα αφήσει ασχολίαστη την εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία μπήκε στο στόχαστρο της κυβέρνησης, όχι για την ουσία της ρύθμισης, αλλά ως μια ακόμη “λαϊκίστική” πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ καθώς προχώρησε σε μία “ακοστολόγητη πρόταση”.

Μάλιστα με αφορμή και αυτή την κίνηση του ΠΑΣΟΚ, θα επιχειρηθεί να ταυτιστεί η αντιπολιτευτική τακτική της Χαριλάου Τρικούπη με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σύμφωνα με την εκτίμηση κυβερνητικών στελεχών, “πληρώνει τώρα τον άκρατο λαϊκισμό του και την στείρα άρνηση, χωρίς αντιπροτάσεις” ακόμη και για τις πλέον ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πολίτες.

“Προφανώς, αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ, επειδή βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται υπό μια κατάσταση αποσύνθεσης, για να μην πω διάλυσης, να αναλάβει τον ρόλο, τον οποίο είχε μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταθέτει τροπολογίες ή προτάσεις, οι οποίες δεν μας λέει πόσο κοστίζουν” σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθύνοντας παράλληλα δύο ερωτήματα προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ “ Πόσο κοστίζει αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ; Και εφόσον μάθουμε πόσο κοστίζει, να μας πει το ΠΑΣΟΚ από πού πρέπει να κόψουμε για να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί αυτή η τροπολογία” σημείωσε.

