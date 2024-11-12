Του Αντώνη Αντζολέτου

Ιστορικές είναι οι στιγμές στη Βουλή με τον θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρώτη φορά να αλλάζει πιθανότατα χέρια το επόμενο διάστημα.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχανε πανηγυρικά από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγοντας μόλις 47 βουλευτές πριν από περίπου ένα χρόνο κανείς δε φανταζόταν τι θα ακολουθούσε.

Τι θα χάσει η Κουμουνδούρου αν εκπέσει από το αξίωμα που κατέχει στη Βουλή ως δεύτερο κόμμα; Καταρχάς το γόητρο της.

Το «τραύμα» που θα αφήσει αυτή η απώλεια πολύ δύσκολα θα μπορέσει να επουλωθεί και ακόμα και η αλλαγή γραφείων που θα ακολουθήσει αναμένεται να κοστίσει χωροταξικά, αλλά κυρίως συναισθηματικά στον ΣΥΡΙΖΑ και στους βουλευτές του.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το 2012 και μετά οδήγησε το κόμμα του δυο φορές στην κυβέρνηση και τέσσερις φορές στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Μια τέτοια αρνητική εξέλιξη δύσκολα δεν θα συνοδευτεί και από συρρίκνωση των ποσοστών του ανεξαρτήτως από το νέο κόμμα που ήδη ετοιμάζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Το μήνυμα προς την κοινωνία θα είναι ξεκάθαρο, καθώς πάντα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που έχει κυβερνητική προοπτική.

Ουσιαστικά θα είναι ένα γεγονός που θα δώσει ακόμα μια ώθηση στο ΠΑΣΟΚ και θα τραβήξει ακόμα πιο πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ που από το 2023 δέχεται μόνο ηχηρά πολιτικά «χαστούκια».

Όσον αφορά το «γράμμα του νόμου» και του κανονισμού της Βουλής μόνο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαίωμα να ζητήσει κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνόδου τη διεξαγωγή δυο συζητήσεων προ ημερησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών. Το τρίτο και το τέταρτο κόμμα μπορούν να αιτηθούν από μια.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το πρόσωπο που παγίως συγκρούεται με τον πρωθυπουργό στις κρίσιμες συζητήσεις κερδίζοντας «πόντους» από τη εικόνα που βγαίνει προς τα έξω.

Παίρνει τον λόγο αμέσως μετά τον πρόεδρο της κυβέρνησης και έχει μεγαλύτερο χρόνο στις συζητήσεις υπό την ανοχή του προεδρείου. Είναι ο τέταρτος πολιτειακός παράγοντας μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής.

Καταλύτης των εξελίξεων φαίνεται πως θα είναι το επόμενο διάστημα η επίσημη αναγγελία του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη. Αυτό δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και στα τέλη του μήνα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν αποφασίσει να τηρήσουν στάση αναμονής, γνωρίζουν καλά πως θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα πράξουν.

Πιέσεις δέχονται από πολλά στελέχη της Κουμουνδούρου τα οποία αφήνουν να εννοηθεί πως το θέμα του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη έχει πολλές «ουρές» και ενδεχομένως προκαλέσει προβλήματα στους σχεδιασμούς του νέου φορέα.

Ουσιαστικά χτυπούν ένα καμπανάκι πως φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα φέρουν ένα ιστορικό βάρος ρίχνοντάς τον από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και οι ίδιοι μπορεί να βρεθούν στο «κενό».

Στον Ταύρο πάντως, πέρα από το γεγονός πως ψάχνουν για νέα γραφεία δεν ακούν τις διάφορες «σειρήνες», έχουν «φουλάρει» τις μηχανές προκειμένου να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατόν η διακήρυξη του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.