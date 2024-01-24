Κεραμέως για επιστολική ψήφο: Λογοδοτούμε στους Έλληνες πολίτες και την Ιστορία

Προ των ευθυνών τους έθεσε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με την καταληκτική της ομιλία ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.».

Η κ. Κεραμέως στηλίτευσε την ανακολουθία λόγων και έργων των δύο κομμάτων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία ιστορική ευκαιρία και ιστορική ευθύνη.

Σημείωσε μάλιστα ότι, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν «ΝΑΙ» επί της αρχής στην Επιτροπή για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και μόλις η κυβέρνηση πρότεινε να επεκταθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα και στις εθνικές εκλογές, για τους Έλληνες του εξωτερικού, προχώρησαν σε μία «κυβίστηση από τις λίγες», όπως παρατήρησε δηκτικά. Πρόσθεσε δε ότι: «Λογοδοτούμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες και απέναντι στην ιστορία. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια Δημοκρατία á la carte.».

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως τοποθετήθηκε επί του συνόλου των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης συζήτησης στη Βουλή που προηγήθηκε, απαντώντας σε μία σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν επί τάπητος, τόσο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όσο και στο δημόσιο διάλογο.

1. Έχει γίνει επαρκής διάλογος για το θέμα της επιστολικής ψήφου;

Η Υπουργός επεσήμανε ότι ο διάλογος έχει ξεκινήσει από το 2019 και το ζήτημα επανήλθε το 2021 και το 2023. Ακολούθως ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τη θέσπιση επιστολικής ψήφου τον Νοέμβριο και εν συνεχεία έγιναν συζητήσεις με τα κόμματα, το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ακολούθησαν εκτενέστατες διαδικασίες στη Βουλή.

2. Διασφαλίζει η πρόταση την ασφάλεια και μυστικότητα της διαδικασίας ;

«Ναι. Έχουμε λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Έχουμε λάβει υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες», επεσήμανε η Υπουργός.

3. Θα πρέπει η επιστολική ψήφος στο εσωτερικό της χώρας να προσφέρεται σε όλους τους Έλληνες ή να μπουν περιορισμοί;

«Γιατί να βάλουμε περιορισμούς; Πάμε να κάνουμε ένα βήμα για να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Γιατί πάμε να το περιορίσουμε πάλι αυτό; Γιατί να περιορίσουμε κατηγορίες ανθρώπων;», διερωτήθηκε η Υπουργός επισημαίνοντας ότι «Πάμε να κάνουμε ένα βήμα για να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου».

4. Θα αντιμετωπίσει η επιστολική ψήφος το πρόβλημα της αποχής;

«Όχι. δεν θεωρούμε ότι είναι πανάκεια στο ζήτημα της αποχής. Θεωρούμε όμως ότι θα εξαντλήσουμε με τον τρόπο αυτό τα θεσμικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή.», σημείωσε η Υπουργός.

5. Είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με την τροπολογία;

Όπως υπενθύμισε η Υπουργός, η τροπολογία προβλέπει ακριβώς την ίδια διαδικασία που είχε λάβει την ομόθυμη υποστήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα. Ξεκινούν οι συζητήσεις στη Βουλή, εκτενέστατες συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έρχονται όλοι οι φορείς, τι έλεγαν όλοι οι φορείς; Οι απόδημοι: θετικό το μέτρο πάρα πολύ αλλά γιατί όχι και στις εθνικές; Διαμορφώνεται σιγά σιγά, η τάση για συναίνεση στην επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές. Τι πιο φυσικό ακόλουθο αυτής της ευρείας συναίνεσης που διαμορφωνόταν να πούμε εδώ μπορεί να υπάρχει μία ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε να περάσει. Απλά ξέρετε στις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές έχει σημασία να αξιοποιείς κάθε ευκαιρία και την κρίνουν εν τέλει οι βουλευτές. Τι προέβλεψε η τροπολογία: Ότι αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε 4 κόμματα δηλαδή επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές, ακριβώς το ίδιο να ισχύσει και στις εθνικές. Είναι τόσο φοβερό; Το ότι θέλουμε επιτέλους να βάλουμε τέλος σε μια συζήτηση που διαρκεί 50 χρόνια σε αυτή τη Βουλή; Ότι θέλουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως, να άρουμε πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου; Και γιατί δεν ήρθε αυτή η ρύθμιση εξ αρχής; Γιατί το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε αφορούσε πράγματι ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα. Για το ζήτημα αυτό, ναι απαιτούνται 151 ψήφοι. Η φυσική συνέχεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ήταν να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναδείξουμε αυτή τη διαδικασία η οποία απαιτούσε 200 ψήφους. Άρα επαφίεται στη Βουλή των Ελλήνων το αν θα αξιοποιήσει ή όχι αυτή την ευκαιρία. Εμείς όμως είχαμε ένα χρέος. Και με κάθε καλή διάθεση θέλαμε να αναδείξουμε αυτή την ευκαιρία γιατί θα μας κρίνουν όλους. Θα μας κρίνει η ιστορία, θα μας κρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Άκουσα ότι κατατέθηκε νύχτα. Κατατέθηκε στην αρχής μιας τριήμερης συζήτησης στην Ολομέλεια.».

6. Είναι ειλικρινής η στάση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ;

«Προβληματίζομαι. Μήπως η συναίνεση ήταν τελικά προσχηματική; Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν ΝΑΙ επί της αρχής στην Επιτροπή για την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού στις Ευρωεκλογές, και όταν η κυβέρνηση είπε πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα αφού συμφωνούμε όλοι, να το πάμε και στις εθνικές, τι γυρίζει και είπε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ; Όχι, ούτε τελικά στις ευρωεκλογές.», ανέφερε η κ. Κεραμέως στηλιτεύοντας εν συνεχεία την «πλήρη ανακολουθία λόγων και πράξεων.».

7. Η μεγάλη εικόνα

«Έχουμε μία ιστορική ευκαιρία και μία ιστορική ευθύνη. Λογοδοτούμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες και απέναντι στην ιστορία. Δεν μπορούμε να έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά. Δεν μπορούμε να είμαστε τη μία υπέρ της άρσης εμποδίων και την άλλη κατά της άρσης εμποδίων, τη μία υπέρ της επιστολικής ψήφου και την άλλη κατά της επιστολικής ψήφου. Δεν μπορούμε να έχουμε μια Δημοκρατία á la carte.», τόνισε η Υπουργός.

Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Κεραμέως δήλωσε τα εξής: «Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τους επομένους μήνες εικάζω θα περιοδεύετε στον κόσμο, στα μήκη και στα πλάτη του κόσμου, σε μέρη που υπάρχουν Έλληνες πολίτες που ζητούν και περιμένουν εναγωνίως αυτή την εξέλιξη που συζητάμε εδώ σήμερα εδώ και δεκαετίες. Και θα σας ρωτήσουν ένα πράγμα μόνο «γιατί δεν ψηφίσατε για να μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα της ψήφου μέσω επιστολικής; Αυτό θα ρωτήσουν οι απόδημοι Έλληνες τους εκπροσώπους του ΣΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν ψηφίσατε, ενώ είχατε ταχθεί υπέρ και ενώ για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και τί θα απαντήσετε εκεί; Είχαμε πρόβλημα με τη διαδικασία;».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο κλείσιμο μιας εκτενέστατης συζήτησης 10 ημερών στη Βουλή των Ελλήνων, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ζητήματα που ακούστηκαν κατά τη συζήτηση αυτή στην Ολομέλεια.

1) Έχει γίνει επαρκής διάλογος για το θέμα της επιστολικής ψήφου;

· Έχει γίνει. Πότε ξεκίνησε; Το 2019, με πρωτοβουλία του Τάκη Θεοδωρικάκου, του πρώτου νόμου που ήρθε στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

· Δεύτερη πρωτοβουλία επί υπουργίας Μάκη Βορίδη, την άνοιξη του 2021.

· Τρίτη πρωτοβουλία το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο πρώτος νόμος της δεύτερης θητείας της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Ιούλιο του 2023, ο οποίος ψηφίστηκε από πλειοψηφία 208 Βουλευτών και 4 κομμάτων.

· Εξαγγελία του Πρωθυπουργού τον περασμένο Νοέμβριο για την επιστολική ψήφο.

· Το Δεκέμβριο μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό κάναμε συζητήσεις με τα κόμματα.

· Δημόσια Διαβούλευση – μόλις 96 σχόλια.

· Εκτενέστατες διαδικασίες Βουλή.

· 44 ώρες συνεδριάσεων. Ενσωματώσαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό προτάσεων και ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όπως επίσης και τους εκπροσώπους των φορέων.

2) Διασφαλίζει η πρόταση την ασφάλεια και μυστικότητα της διαδικασίας;

Ναι. Έχουμε λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Έχουμε λάβει υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες, τα έχει αναλύσει ο αναπληρωτής υπουργός σε πολύ μεγάλο βάθος.

3) Θα πρέπει η επιστολική ψήφος στο εσωτερικό της χώρας να προσφέρεται σε όλους τους Έλληνες ή να μπουν περιορισμοί;

Λένε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να μπουν περιορισμοί. Εγώ θα το αντιστρέψω. Γιατί να βάλουμε περιορισμούς; Πάμε να κάνουμε ένα βήμα για να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Γιατί πάμε να το περιορίσουμε πάλι αυτό; Γιατί να περιορίσουμε κατηγορίες ανθρώπων; Γιατί να βάλουμε όρια και στεγανά; Τι φοβόμαστε από την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω της επιστολικής ψήφου;

4) Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποχής;

· Όχι, δεν θεωρούμε ότι είναι πανάκεια στο ζήτημα της αποχής. Θεωρούμε όμως ότι θα εξαντλήσουμε με τον τρόπο αυτό τα θεσμικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Θα άρουμε πρακτικά εμπόδια που σήμερα υπάρχουν. Ένας εποχικά εργαζόμενος ο οποίος 9 Ιουνίου θα είναι στη Ρόδο, στην Κέρκυρα. Ναι, τον βοηθάς διότι δεν χρειάζεται να πάρει άδεια, και δεν χρειάζεται να πληρώσει 50, 100 ευρώ για να πάει να ψηφίσει. Άρα το μέτρο αυτό στοχεύει στο να ενισχύσει τη συμμετοχή χωρίς να θεωρούμε ότι αποτελεί πανάκεια.

5) Τροπολογία

· Προέβλεψε κάτι καινούργιο, κάποια καινούργια διαδικασία; Τι έγινε με την περίφημη τροπολογία; Η Κυβέρνηση έφερε στην βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα. Ξεκινούν οι συζητήσεις στη Βουλή εκτενέστατες συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έρχονται όλοι οι φορείς, τι έλεγαν όλοι οι φορείς; Οι απόδημοι: θετικό το μέτρο πάρα πολύ αλλά γιατί όχι και στις εθνικές; Διαμορφώνεται σιγά σιγά, η τάση για συναίνεση στην επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές. Τι πιο φυσικό ακόλουθο αυτής της ευρείας συναίνεσης που διαμορφωνόταν να πούμε εδώ μπορεί να υπάρχει μία ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε να περάσει. Απλά ξέρετε στις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές έχει σημασία να αξιοποιείς κάθε ευκαιρία και την κρίνουν εν τέλει οι βουλευτές. Τι προέβλεψε η τροπολογία: Ότι αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε 4 κόμματα δηλαδή επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές, ακριβώς το ίδιο να ισχύσει και στις εθνικές. Είναι τόσο φοβερό; Το ότι θέλουμε επιτέλους να βάλουμε τέλος σε μια συζήτηση που διαρκεί 50 χρόνια σε αυτή τη Βουλή; Ότι θέλουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως, να άρουμε πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου;

· Και γιατί δεν ήρθε αυτή η ρύθμιση εξ αρχής; Γιατί το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε αφορούσε πράγματι ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα. Για το ζήτημα αυτό, ναι απαιτούνται 151ψήφοι. Η φυσική συνέχεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ήταν να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναδείξουμε αυτή τη διαδικασία η οποία απαιτούσε 200 ψήφους. Άρα επαφίεται στη Βουλή των Ελλήνων το αν θα αξιοποιήσει ή όχι αυτή την ευκαιρία. Εμείς όμως είχαμε ένα χρέος. Και με κάθε καλή διάθεση θέλαμε να αναδείξουμε αυτή την ευκαιρία γιατί θα μας κρίνουν όλους. Θα μας κρίνει η ιστορία, θα μας κρίνουν οι Έλληνες πολίτες.

· Άκουσα ότι κατατέθηκε νύχτα. Κατατέθηκε στην αρχής μιας τριήμερης συζήτησης στην Ολομέλεια.

6) Είναι ειλικρινής η στάση ΣΥΡ/ΠΑΣΟΚ; Προβληματίζομαι. Εμείς θεωρήσαμε χρέος μας αναδείξουμε αυτή την ευκαιρία ότι μπορεί να υπάρξει μια συναίνεση για επιστολική και στις εθνικές εκλογές. Με τροπολογία; Με τροπολογία.

· Αν ενόχλησε αυτή η διαδικασία θα μπορούσαν να καταγγείλουν τη διαδικασία αλλά αν συμφωνούν, να ψηφίσουν ΝΑΙ στην τροπολογία και το νομοσχέδιο.

· Να το πάω ένα βήμα παραπέρα – Εάν διαφωνούν με την τροπολογία να την καταψηφίσουν αλλά να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Και τιμά την Πλεύση Ελευθερίας η στάση της διότι διαφώνησε με τη διαδικασία αλλά απ’ ότι κατάλαβα υπερψηφίζει το νομοσχέδιο.

· Μήπως τελικά η συναίνεση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν προσχηματική;

· Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν ΝΑΙ επί της αρχής στην Επιτροπή για την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού στις Ευρωεκλογές, και όταν η κυβέρνηση είπε πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα αφού συμφωνούμε όλοι, να το πάμε και στις εθνικές, τι γυρίζει και είπε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ; Όχι, ούτε τελικά στις ευρωεκλογές. Κυβίστηση από τις λίγες. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον εισηγητή μας Κώστα Γκιουλέκα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κώστα Τσιάρα, οι οποίοι με πολύ έντεχνο τρόπο ανέλυσαν αυτήν την προσχηματική θέση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

· Ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΝΑΙ επί της αρχής, πήγε στο ναι στην αντισυνταγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ από το ΝΑΙ επί της αρχής, πήγε ναι στην αντισυνταγματικότητα. Έρχομαι στο εξής, πρέπει να δούμε και το ιστορικό. Τί είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα για την επιστολική ψήφο; Διαβάζω από συνέντευξη στην τηλεόραση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στέφανου Κασσελάκη: «Η αντιπολίτευση πρέπει να ψηφίζει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων. Στο συγκεκριμένο επί της αρχής είμαστε θετικοί. Η διευκόλυνση στη συμμετοχή σε μια μεγάλη δημοκρατική γιορτή είναι προφανώς κάτι που το επιθυμούμε, προφανώς ταιριάζει και στις αξίες της Αριστεράς.»

Έρχομαι στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας διαβάσω από πρακτικά του 2019 της Βουλής, σας προδιαθέτω δεν είναι λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω: «Οι Έλληνες του εξωτερικού μας κρίνουν, μας συγκρίνουν και μας αξιολογούν, κρίνουν ιστορικά όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και τη στάση τους μέσα στο χρόνο. Συγκρίνουν τις θέσεις του κάθε πολιτικού χώρου και την καθαρότητα στη διατύπωσή τους. Και τέλος αξιολογούν την ειλικρίνεια, και τη συνέπεια όπως επίσης και τους αντιπερισπασμούς και τις κυβιστήσεις, τις μικροκομματικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί ο κάθε ένας. Εμείς επαναλαμβάνουμε το αίτημα που οι ίδιοι οι απόδημοι διατύπωσαν χωρίς περιστροφές. Η επιστολική ψήφος είναι αναγκαία. Είναι μια πρακτική δοκιμασμένη, μία δυνατότητα καθοριστική για τη διευκόλυνση και τελικά την ίδια τη συμμετοχή των αποδήμων. Ο Ελληνισμός της διασποράς είναι μία εθνική δύναμη. Είναι δικαίωμα των αποδήμων η ψήφος και χρέος δικό μας να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο στη συμμετοχή τους. Μην εμποδίζετε με τους περιορισμούς σας τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη.» Το ΠΑΣΟΚ τα είπε αυτά το 2019. Το καταθέτω στα πρακτικά για να αναδειχθεί η πλήρης ανακολουθία λόγων και πράξεων.

Και κλείνω, τελευταίο σημείο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η μεγάλη εικόνα που έχουμε ενώπιόν μας είναι η εξής: Έχουμε μία ιστορική ευκαιρία και μία ιστορική ευθύνη.

Λογοδοτούμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες και απέναντι στην ιστορία. Δεν μπορούμε να έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Δεν μπορούμε να είμαστε τη μία υπέρ της άρσης εμποδίων και την άλλη κατά της άρσης εμποδίων, τη μία υπέρ της επιστολικής ψήφου και την άλλη κατά της επιστολικής ψήφου.

Δεν μπορούμε να έχουμε μια Δημοκρατία á la carte. Και, ναι, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να δώσουμε στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πιο εύκολα, χωρίς πρακτικά εμπόδια. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τους επομένους μήνες εικάζω θα περιοδεύετε στον κόσμο, στα μήκη και στα πλάτη του κόσμου, σε μέρη που υπάρχουν Έλληνες πολίτες που ζητούν και περιμένουν εναγωνίως αυτή την εξέλιξη που συζητάμε εδώ σήμερα εδώ και δεκαετίες.

Και θα σας ρωτήσουν ένα πράγμα μόνο «γιατί δεν ψηφίσατε για να μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα της ψήφου μέσω επιστολικής; Αυτό θα ρωτήσουν οι απόδημοι Έλληνες τους εκπροσώπους του ΣΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν ψηφίσατε, ενώ είχατε ταχθεί υπέρ και ενώ για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και τί θα απαντήσετε εκεί; Είχαμε πρόβλημα με τη διαδικασία;

Κυρίες και κύριοι, ένα από τα μεγάλα που μας προσάπτουν οι πολίτες είναι ότι δεν βλέπουμε το δάσος, και χανόμαστε στα δέντρα.

Και εδώ το δάσος είναι ένα: ότι εδώ και 50 χρόνια συζητάμε για την άσκηση δικαιώματος ψήφου από Έλληνες εξωτερικού. Μέσω νομοσχεδίου, μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης, μέσω τροπολογίας – δεν τους ενδιαφέρει αυτούς, αυτό, είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Τους ενδιαφέρει η πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να άρει τα εμπόδια που υπάρχουν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Και αυτό κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και αυτό είναι, το οποίο ζητά ,το 75% της κοινωνίας όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες που τάσσονται υπέρ της επιστολικής ψήφου. Στη δε τροπολογία, στην οποία θα κληθούμε σήμερα όλοι να πάρουμε θέση, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός προηγουμένως, εάν δεν συμπληρωθούν -που όπως φαίνεται δεν θα συμπληρωθούν – 200 ψήφοι εμείς εδώ θα είμαστε να το φέρνουμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να δώσουμε το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες πολίτες όπως αρμόζει: Και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές.

Και κλείνω κύριε Πρόεδρε με το εξής:

Η πραγματικότητα σήμερα είναι μία. Σήμερα, μέσω της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται νόμος για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους η επιστολική ψήφος. Η άρση, για πρώτη φορά, όλων των πρακτικών εμποδίων για τους συμπολίτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Διευρύνεται η Δημοκρατία μας, βαθαίνει η Δημοκρατία μας.».

Πηγή: skai.gr

