«H κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέντε χρόνια τώρα πορεύεται χωρίς μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Τα αποτελέσματα της περιφρόνησης σας προς τον αγροτικό κόσμο τα πληρώνει η ελληνική περιφέρεια», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στη παρέμβασή του στη Βουλή για τη στάση και τις ευθύνες της κυβέρνησης στα προβλήματα των αγροτών.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πέντε χρόνια έχετε αλλάξει τέσσερις υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και πέντε πρόεδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν όλες οι ευθύνες είναι εκεί κ. Μητσοτάκη γιατί διώξατε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Αν το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό γιατί χρειάστηκαν τρεις μήνες και πάνω από 20 μπλόκα

για να προωθήσει η κυβέρνηση μια απλή τροπολογία για να μην κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα στους πληγέντες αγρότες στη Θεσσαλία, όπως τους είχατε υποσχεθεί από το Νοέμβριο;» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

«Το Στρατηγικό Σχέδιο που κατέθεσε η χώρα μας στην ΕΕ, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα ευχολόγιο με αυτονόητες διαπιστώσεις χωρίς πρόταση για ουσιαστικές αλλαγές του παραγωγικού μοντέλου της αγροτικής οικονομίας» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι το 2023, θα είναι ιστορικά η χειρότερη χρονιά πληρωμών από την πρώτη εφαρμογή της ΚΑΠ.

«Η υφιστάμενη ΚΑΠ σχεδιάστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση και όχι από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία το πρόβλημα, όπως υπαινίσσεστε και την οποία άλλωστε εσείς διαπραγματευθήκατε, αλλά η δική σας ανικανότητα», τόνισε κι επέκρινε την κυβέρνηση πως παραμένει απλός θεατής στην αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο για τη χρονική περίοδο 2021 - 2023 έχει αυξηθεί κατά 25%.

«Η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ύψους 82 εκατ. ευρώ για το έτος 2024, με τα μισά χρήματα να κατατίθενται τον Μάρτιο, δεν είναι τίποτε άλλο από την μερική επιστροφή ενός φόρου που οι αγρότες έχουν ήδη πληρώσει», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε:

«Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε προτείνει για τη μείωση του κόστους παραγωγής με:

• Μηδενισμό του Ειδικό Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο με εύκολο και εφαρμόσιμο τρόπο

• Υποστήριξη της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ των αγροτών, με προτεραιότητα τους οργανισμούς άρδευσης, τις ομάδες παραγωγών, τα νησιά μας και τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.

• Έλεγχο του κόστους παραγωγής και κυρίως: Των αγροτικών εφοδίων (λιπασμάτων, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών εφοδίων).

«Για μας η γεωργική γη είναι εθνικό κεφάλαιο. Για αυτό έχουμε προτείνουμε: Την καθολική προστασία της γεωργικής γης.

• Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας στον Έλληνα αγρότη που είναι συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις.

• Και επίσης, το ακατάσχετο και αφορολόγητο των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων, συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έκρινε απαραίτητο έστω και την ύστατη στιγμή, ένα πραγματικό Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας και υπογράμμισε: «Για το ΠΑΣΟΚ, η στήριξη στους αγρότες και στον πρωτογενή τομέα συνολικά δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Δεν βλέπουμε τον αγροτικό κόσμο σαν μια ακόμα επαγγελματική κατηγορία. Για εμάς, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στον οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε το όραμά μας για μια παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία, όπου ο τουρισμός θα είναι πλήρως συνδεδεμένος με την μεταποίηση και την αγροδιατροφή. Για εμάς, η στήριξη του αγροτικού κόσμου συνιστά την αναγκαία συνθήκη όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για τη δημογραφική, κοινωνική και αναγέννηση της ελληνική περιφέρειας. Περιφέρεια χωρίς αγροτιά δεν νοείται, και γι' αυτόν τον λόγο το ΠΑΣΟΚ - διαχρονικά - δίνει και θα δίνει τον αγώνα για μια Ελλάδα ευημερίας στο πλευρό των αγροτών».

Επανέλαβε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ που περιλαμβάνουν:

1. Επαναδιαπραγμάτευση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με απλοποίηση των οικολογικών σχημάτων και προσαρμογή του στις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, ώστε ωφελούμενοι να είναι οι πραγματικοί αγρότες.

2. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων σε αγροτικές περιοχές για μηδενισμό του κόστους ενέργειας και μείωση του κόστους του αγροτικού ρεύματος.

3. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

4. Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για δικαιότερες αποζημιώσεις.

5. Προστασία της αγροτικής γης από κερδοσκοπικές πρακτικές και ξένα funds.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες

είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

7. Μηδενική ανοχή σε πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων.

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να τις υιοθετήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

