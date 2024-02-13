«Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Mega για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ήταν συγκροτημένος ο τρόπος που υπεβλήθησαν τα αιτήματα και συγκεκριμένη, μελετημένη και στενευμένη η πρόταση του πρωθυπουργού. «Απαντάει στα δυο βασικά τους αιτήματα. Η πρόταση για το ρεύμα είναι για δυο χρόνια στα όρια του κόστους. Είναι σημαντικό ότι δεν λαμβάνονται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για αυτή τη δίκαιη πρόταση του πρωθυπουργού. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η πρόταση για τη ρύθμιση όλων των χρεών όλων των αγροτών στο ρεύμα σε βάθος 10ετίας χωρίς τόκους. Για το αγροτικό πετρέλαιο θα έχουμε επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για 3η χρονιά, εμπροσθοβαρώς με προκαταβολή 50% και ανοίγει η συζήτηση για πιο μόνιμο και πιο δίκαιο τρόπο καταβολής», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς τι θα κάνουν οι αγρότες τώρα, δήλωσε πως δεν μπορεί να προεξοφλήσει την απόφασή τους. «Μπορώ να πω ότι σε συνδυασμό με όσα έχουν δοθεί σε δύσκολες περιόδους από την κυβέρνηση, είμαι αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί ως προς τις κινητοποιήσεις», σημείωσε. Επισήμανε δε ότι έγινε ουσιαστικός διάλογος και οι αγρότες αναγνώρισαν όσα έχουν γίνει παρουσιάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Είναι σημαντικό ότι μια κυβέρνηση απαντά σε αιτήματα, όχι με τη λογική «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά», αλλά με λογική στοχευμένων παρεμβάσεων, χωρίς να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό περαιτέρω. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προτιμάει την ουσία», συμπλήρωσε, ενώ είπε ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση για την ΚΑΠ και ο πρωθυπουργός παρέθεσε πόσο σημαντικό ήταν που η Ελλάδα πήρε 19 δις. «Ήταν ανοικτός να ακούσει προτάσεις για την κατανομή αυτού του ποσού. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην αναπροσαρμογή για πράσινη μετάβαση. Ακούστηκε μια ενθαρρυντική φράση «κύριε Πρόεδρε όλοι μαζί είμαστε και θα είναι και οι αγρότες στο πλευρό της κυβέρνησης για μια πιο δίκαιη μετάβαση», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την αντίδραση της κυβέρνησης στην περίπτωση που οι αγρότες κλείσουν δρόμους απάντησε πως δεν θεωρεί ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

«Με ειλικρίνεια απαντώ ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια ως προς τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Και η σημερινή αντιπρόταση πατούσε στις προηγούμενες εξαγγελίες. Η πρόταση αυτή δεν είναι μέτρα πρόσκαιρα, προσωρινά. Κοιτάει και στο μέλλον. Η κυβέρνηση δεν απευθύνεται μόνο στους εκπροσώπους των αγροτών στα μπλόκα, αλλά οι προτάσεις αφορούν το σύνολο των αγροτών και τους συνεταιρισμούς, το σύνολο του αγροτικού κόσμου και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Με το να μειωθεί το κόστος για τους αγρότες , ευελπιστούμε να μειωθεί συνολικά το κόστος», πρόσθεσε.

Δήλωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει την ελεύθερη διέλευση των πολίτων. «Πιστεύομε στο διάλογο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί με κλειστούς δρόμους. Ως προς τις προτάσεις της κυβέρνησης και της Πολιτείας που θα εφαρμόσει για το ρεύμα, το πετρέλαιο και τα κόστη αυτή είναι η πρόταση. Ως προς τα θεσμικά όπως η διαπραγμάτευση της ΚΑΠ και των παράνομων ελληνοποιήσεων, θα το βλέπουν και οι αγρότες μήνα μήνα. Θα ακολουθήσει και μια ακόμα συνάντηση για τα ζητήματα της Θεσσαλίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

