«Νόμος και τάξη» στα ΑΕΙ με πρωτόκολλα ασφαλείας - Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό

Της Δώρας Αντωνίου

Το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια επαναφέρει στο προσκήνιο η κυβέρνηση με αφορμή τη βίαια επίθεση της περασμένης Τετάρτης στη Νομική. Από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τους συναρμόδιους υπουργούς, ξεκαθαρίζουν ότι θα αποτελέσει «απόλυτη προτεραιότητα στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η διαμόρφωση πρωτοκόλλων ασφαλείας, τα οποία είναι ανάγκη να αποκτήσουν τα πανεπιστήμια με ευθύνη και των πρυτανικών αρχών».

Η κυβερνητική ηγεσία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα και να μην μπει σε διαδικασία παρατεταμένων διαβουλεύσεων, που όχι λίγες φορές αξιοποιούνται ως παρελκυστική τακτική για να μη γίνει στο τέλος τίποτα. «Θα περιμένουμε προτάσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά θα κάνουμε αυτό που πρέπει με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς φόβο και χωρίς εκπτώσεις», αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

Η εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια αφορά ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος, με στόχο την αντιμετώπιση βίαιων και παραβατικών συμπεριφορών, βανδαλισμών, κατάληψη χώρων, επιθέσεων, κ.λπ. Μέτρα όπως η φύλαξη των χώρων από σεκιούριτι, ο έλεγχος εισόδου και η περιφρούρηση του ελέγχου εισόδου, τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης όπως κάμερες, συναγερμοί, κ.λπ.

Όλα αυτά θα πέσουν στο τραπέζι το προσεχές διάστημα, προκειμένου να προχωρήσουν συγκεκριμένα σχέδια για τα πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαία η αναφορά που γίνεται από την κυβέρνηση στην ευθύνη και των πρυτανικών αρχών, καθώς κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις απροθυμίας από πλευράς ορισμένων πρυτάνεων να προχωρήσουν τέτοιες διαδικασίες.

Για την κυβέρνηση το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια είχε αποτελέσει μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναγνώρισε χθες ότι «δεν πέτυχε το εγχείρημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας», το οποίο είχε προβληθεί ως η αιχμή της προσπάθειας για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Ανέφερε, βεβαίως, την κατάργηση του ασύλου, που έδωσε τη δυνατότητα στην αστυνομία να επιχειρεί και να βάλει τέλος σε πολυετείς καταλήψεις χώρων στο εσωτερικό πανεπιστημίων. Και επισήμανε και αυτός την ανάγκη να δημιουργηθούν πρωτόκολλα ασφαλείας. Μάλιστα, έβαλε και την παράμετρο των πειθαρχικών μέτρων για φοιτητές που συλλαμβάνονται να συμμετέχουν σε ακραία επεισόδια. «Συλλαμβάνεται κάποιος για μία πράξη όπως αυτή στη Νομική. Και αποδεικνύεται ότι είναι φοιτητής, γιατί κάποιοι είναι φοιτητές, κάποιοι δεν είναι φοιτητές. Θεωρώ εγώ, τώρα εκφράζω την προσωπική μου άποψη, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο σε κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι φοιτητής», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης. Και πρόσθεσε ότι πέρα από τις ποινικές συνέπειες, πρέπει να υπάρχουν και πειθαρχικές συνέπειες. «Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ σοβαρές πειθαρχικές συνέπειες, το ξαναλέω μετά από αποφάσεις της δικαιοσύνης», τόνισε. Μάλιστα, για να καταδείξει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να καταπιαστεί με το θέμα, πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να έχουμε στα σχολεία πιο αυστηρό πλαίσιο για τους μαθητές από ότι στα πανεπιστήμια».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισήμανε ότι «Δεν μπορεί τα παιδιά του οποιουδήποτε πολίτη να πάνε να σπουδάσουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές και βιαιοπραγίες. Είναι έξω από κάθε λογική και έξω από κάθε έννοια δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.