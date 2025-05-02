Μαρινάκης: Δεν πέτυχε ως εγχείρημα η πανεπιστημιακή αστυνομία

Ως ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα χαρακτήρισε μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επίθεση κουκουλοφόρων στη Νομική Σχολή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός υποψήφιου διδάκτορα. Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε, μάλιστα, να προβλέπεται διαγραφή φοιτητών που, με απόφαση της Δικαιοσύνης, διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Αναφερόμενος στο σώμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, παραδέχθηκε ότι «δεν πέτυχε ως εγχείρημα».

Στη συνέχεια, άσκησε δριμεία κριτική στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, κατηγορώντας τις για μακροχρόνια ανοχή ή και υποστήριξη σε μικρές ομάδες φοιτητών — ή και εξωπανεπιστημιακών — που, όπως είπε, «μόλυναν» τα πανεπιστήμια με παραβατικές συμπεριφορές.

«Επί δεκαετίες, τα πανεπιστήμια μετατρέπονταν εν μέρει σε χώρους ανομίας», όπως είπε, χαρακτηρίζοντας αυτό το φαινόμενο ως ένα από τα πλέον τραγικά της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Κατηγόρησε συγκεκριμένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου, και ιδίως την Αριστερά και Κεντροαριστερά, ότι δεν στήριξαν ποτέ τη «σιωπηρή πλειοψηφία» και αντίθετα είτε απέστρεφαν το βλέμμα είτε στήριζαν τις παραβατικές μειοψηφίες που δρούσαν στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Να διαγράφεται όποιος φοιτητής συμμετέχει σε επεισόδια σαν της Νομικής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την ελπίδα οι δράστες της επίθεσης στη Νομική να τιμωρηθούν παραδειγματικά βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, επισημαίνοντας ότι για χρόνια υπήρχε απροθυμία να χαρακτηριστούν τέτοιες ενέργειες ως εγκλήματα, με αντί για αυτό να διεξάγονται πορείες υπέρ του πανεπιστημιακού ασύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη για ένα αυστηρό πειθαρχικό πλαίσιο στα ΑΕΙ, επισημαίνοντας πως αν κάποιος συλλαμβάνεται για πράξεις όπως η επίθεση στη Νομική, δεν θα πρέπει να συνεχίζει να είναι φοιτητής. Υπογράμμισε πως, πέραν των ποινικών κυρώσεων, απαιτούνται και αυστηρές πειθαρχικές συνέπειες, με κλιμάκωση ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι παράλογο να ισχύει αυστηρότερο πλαίσιο στα σχολεία απ’ ό,τι στα πανεπιστήμια».

Αναγνωρίζοντας ότι δεν αρκεί απλώς η αστυνομική παρέμβαση, επεσήμανε την ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, σημειώνοντας ότι κάποιες συνεργάζονται ενώ άλλες «κλείνουν τα μάτια».

Σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία, παραδέχθηκε ότι «το εγχείρημα δεν πέτυχε» και πως ο σχεδιασμός της ήταν λανθασμένος εξ αρχής. Ωστόσο, σημείωσε ότι το προσωπικό της δεν πήγε χαμένο, αφού ενσωματώθηκε σε άλλες υπηρεσίες.

Τόνισε πως οι παραβατικές ομάδες που προκαλούν εντάσεις βρίσκονται κυρίως στα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ σε αυτές συμμετέχουν τόσο φοιτητές όσο και εξωπανεπιστημιακά άτομα — γεγονός που, κατά τον ίδιο, απαιτεί την επέμβαση της «κανονικής» αστυνομίας.

«Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν άοπλη και τέτοια περιστατικά, όπως αυτό της Νομικής, απαιτούν χειρισμό από έμπειρους αστυνομικούς με αρμοδιότητα σε βαριά εγκλήματα».

Κατέληξε λέγοντας πως είναι αναγκαία η δημιουργία πρωτοκόλλων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, κάτι που θα περιλαμβάνει την ενίσχυση της ιδιωτικής φύλαξης, την τοποθέτηση καμερών και τον έλεγχο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των ΑΕΙ.

