Τσιάρας: Ο κλάδος της ανθοκομίας ολοένα και μεγαλώνει με σημαντική εξαγωγική αναφορά

Στη σημασία της ανθοκομίας ως «ενός αναπτυσσόμενου τομέα της αγροτικής ενασχόλησης» στάθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 71ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «είναι μια δραστηριότητα, η οποία όλο και περισσότερο μεγαλώνει, με σημαντική εξαγωγική αναφορά».

Επισήμανε πως «η πρόοδος στον τομέα βασίζεται κυρίως στον μόχθο των παραγωγών, αλλά και «στον συνδυασμό της με την επιστημονική γνώση, η οποία προάγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην ανθοκομία και την καθιστά ένα πραγματικά πολύ αναπτυσσόμενο κλάδο».

Μιλώντας για την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η έκθεση «ξεκίνησε από το 1897» και «ότι σταθερά διεξάγεται από το 1937», ενώ συμπλήρωσε λέγοντας ότι «το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε για την 71η Ανθοκομική Έκθεση, δείχνει την μακρά παράδοση μιας τόσο σημαντικής δραστηριότητα για την πόλη».

Επιπλέον, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, ο κλάδος στηρίχθηκε με 10 εκατ. ευρώ και πως «το πρόγραμμα για τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, αποτελεί στην πραγματικότητα μια στήριξη της κυβέρνησης και στον ανθοκομικό τομέα».

Τέλος, ανέφερε ότι «η πρόσκληση που αφορά στους νέους αγρότες, περιλαμβάνει και αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ανθοκομία».

