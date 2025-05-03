Η AfD «απαξιώνεται δημοσίως και ποινικοποιείται» με φόντο «την αλλαγή κυβέρνησης» δηλώνουν Βάιντελ και Κρουπάλα

Φωτιά στο πολιτικό τοπίο της Γερμανίας έβαλε η απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος (ΥΠΣ) να αξιολογήσει «μετά βεβαιότητας» ως ακροδεξιό κόμμα την Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, την οποία μέχρι πρότινος χαρακτήριζε απλώς ως «ύποπτη» για ακροδεξιά ιδεολογία.

Από τους εκπροσώπους του κόμματος Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα υπήρξε άμεση αντίδραση, με τον χαρακτηρισμό της απόφασης ως καθαρά «πολιτικά υποκινούμενης» και ως «βαρύ χτύπημα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία». Όπως ανακοίνωσαν σκοπεύουν να προσφύγουν κατά της απόφασης δικαστικά, χωρίς να έχουν καταρχάς διευκρινίσει πώς σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο και τι θα επιδιώξουν.

«Η σημερινή απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη γερμανική δημοκρατία. Στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, η AfD προηγείται ως η ισχυρότερη δύναμη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει μόνο τέσσερις ημέρες στην εξουσία. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν έχουν πλέον καν πρόεδρο και ο χαρακτηρισμός ως ‘ύποπτης υπόθεσης’ δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί νομικά», επιχειρηματολόγησαν οι συμπρόεδροι του κόμματος, σε ανακοίνωσή τους η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Η AfD «απαξιώνεται δημοσίως και ποινικοποιείται» με φόντο «την αλλαγή κυβέρνησης» και «η απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος είναι σαφώς πολιτικά υποκινούμενη. Η AfD θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της νομικά εναντίον των δυσφημιστικών δηλώσεων που θέτουν σε κίνδυνο την δημοκρατία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

