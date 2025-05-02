Σε διευκρινίσεις, σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, σε εκδήλωση της Νομικής Σχολής, προέβη του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε από φοιτητές του τμήματος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με τη συμμετοχή και καθηγητών της σχολής και η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα περίπου δέκα, αγνώστων στο πανεπιστήμιο ατόμων, τα οποία εισήλθαν από αδιευκρίνιστη προέλευση στο κτίριο του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Η διοίκηση της σχολής ενημέρωσε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία για το συμβάν, η οποία ανταποκρίθηκε αλλά όταν έφτασε στο κτίριο, οι εισβολείς είχαν εξαφανιστεί. «Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας η προστασία των δημόσιων Πανεπιστημίων από ομάδες κουκουλοφόρων που φαίνεται ότι κινήθηκαν ανενόχλητοι στο κέντρο της Αθήνας τόσο πριν την είσοδό τους στο πανεπιστημιακό κτίριο όσο και μετά την επίθεση και έξοδό τους από αυτό», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από το πανεπιστήμιο σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αυτεπάγγελτη σε όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους, όταν πραγματοποιούνται ποινικά αδικήματα, καθώς «οι πανεπιστημιακοί χώροι ως προς τη δυνατότητα παρέμβασης της Ελληνικής Αστυνομίας δεν διαφέρουν από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι μέλη της διοίκησης του πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων του πρύτανη του πανεπιστημίου και του κοσμήτορα της σχολής, «από την πρώτη στιγμή ήταν συνεχώς δίπλα στον τραυματία, από τη διακομιδή έως το εξιτήριό του από το Νοσοκομείο». «Η άμεση κινητοποίηση και η συνεργασία της Διοίκησης του Πανεπιστημίου με τη Διοίκηση του υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου "Ερυθρός Σταυρός" είχαν ως αποτέλεσμα όλες οι εξετάσεις να ολοκληρωθούν ταχύτατα και ο υποψήφιος διδάκτορας να λάβει εξιτήριο εντός ολίγων ωρών», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πανεπιστήμιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των πανεπιστημίων, στελεχώνοντας τη Μονάδα Ασφαλείας και συγκροτώντας την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας η οποία έχει καταρτίσει τους προβλεπόμενους κανονισμούς και σχέδια ασφάλειας του Ιδρύματος. Επισημαίνεται, δε, ότι έχει ζητηθεί από πλευράς ΕΚΠΑ «πολλάκις η συνδρομή των συναρμοδίων υπουργείων για θέματα ασφάλειας και προστασίας του Ιδρύματος», ενώ η διοίκηση έχει αιτηθεί στην Πολιτεία κοστολογημένη χρηματοδότηση ώστε να καταστεί εφικτή η πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού φυλάκων για την επαρκή φύλαξη των κτιρίων και η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια στους χώρους του Ιδρύματος.

Χαρακτηρίζεται, πάντως, «προφανές» το ότι για φαινόμενα που αφορούν εξωπανεπιστημιακά άτομα, εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες κουκουλοφόρων, «κανένα Πανεπιστήμιο δεν δύναται να έχει τα μέσα να τα αντιμετωπίσει από μόνο του, αυτό αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας».

«Σε κάθε περίπτωση ισχυρή βούληση της παρούσας Διοίκησης είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των περιστατικών βίας και παραβατικότητας, χωρίς καμία απολύτως ανοχή σε αυτά από όπου και αν προέρχονται. Σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου ενεργεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα απέναντι σε περιστατικά βίας τα οποία τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε στοχοποίηση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου όσον αφορά στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας είναι άνευ περιεχομένου», καταλήγει η ανακοίνωση.

