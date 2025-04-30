Καταγγελία του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρίβα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων σε καθηγητές στη Νομική Αθηνών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φοιτητής έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Κάνει ράμματα στο κεφάλι. Και υποβάλλεται σε αξονική. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Πιθανόν, να πάρει εξιτήριο απόψε.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τίτλο «Ημέρες Καριέρας», στην οποία έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων οι καθηγητές Ιωάννης Μάζης και Γιώργος Φίλης, περίπου οκτώ άτομα, εισέβαλαν στην αίθουσα με τα πρόσωπα τους καλυμμένα, κουκούλες και κράνη, κρατώντας πυροσβεστήρες και αυτοσχέδια ρόπαλα.

Η «ομάδα κρούσης», όπως περιγράφεται από παρόντες, επιτέθηκε απρόκλητα και βάναυσα σε μεταπτυχιακό φοιτητή που φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Η ανάρτηση του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρίβα

«Νομική, πριν από λίγο. Επίθεση φασιστοειδών "αντίφα". Ήμουν με Γιάννη Μάζη, Γιώργο Φίλη και άλλους. Χτύπησαν άσχημα μεταπτυχιακό φοιτητή μας».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αφορμή τα επεισόδια στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει τα γεγονότα.

«Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική εισβολή κουκουλοφόρων σε εκδήλωση που πραγματοποιείτo στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την επίθεση τραυματίστηκε διδακτορικός φοιτητής, ενώ υπέστησαν προπηλακισμούς μέλη του διδακτικού προσωπικού και φοιτητές, που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Τέτοιες χυδαίες ενέργειες βίας και εκφοβισμού παραπέμπουν μονάχα σε φασιστικές πρακτικές και δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς προσβάλλουν βάναυσα την ακαδημαϊκή ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στα θύματα της επίθεσης και αναμένει την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε οι υπαίτιοι των αποτρόπαιων αυτών πράξεων να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.