Νίνα Κασσιμάτη: Δεν εγκαταλείπω τον ΣΥΡΙΖΑ 

Ένα σχόλιο για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ - μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην προεδρία - και την ανακοίνωση ότι δεν εγκαταλείπει το κόμμα έκανε η βουλευτής Β΄ Πειραιώς, Νίνα Κασιμάτη, παραθέτοντας μάλιστα τους στίχους «Λένε πως στη χώρα που ναυάγησες βασιλεύουν οι μάγισσες - Βουλιάζουνε στον βυθό και σε βγάζουνε στον αφρό».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Σχόλιο πίστης στη μαχόμενη ελπίδα της ελληνικής κοινωνίας, μαζί με την οποίαν κάποτε γράψαμε ιστορία συγκροτώντας τον μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ - όταν το κόμμα ήταν μέσον για την εκπλήρωση συλλογικών ιδανικών και όχι αυτοσκοπός που αγιάζει τα μέσα.

Ως ιδρυτικό στέλεχος και Βουλευτής του νικηφόρου ΣΥΡΙΖΑ των ευγενών προσδοκιών, δεν εγκαταλείπω. Έχω διαφωνήσει έγκαιρα με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία των πολυεπίπεδων ηττών και προφανώς δεν είμαι μόνη σε αυτή τη θεώρηση, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί. Θα συνεχίσω μαζί με χιλιάδες συντρόφους και συμπολίτες τον διανοητικό και πολιτικό αγώνα της νίκης των ιδεών της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως πάντα έκανα.

Στον καθαρό αέρα της δημοκρατικής σύνθεσης και έξω από τη λογική της δογματικής αυτοδικαίωσης που μας έχει μικρύνει. Για την υπέρβαση της κρίσης εκπροσώπησης των λαϊκών και δυναμικών στρωμάτων και των πιο ευάλωτων ανάμεσά μας. Για την αποκατάσταση των κοινωνικών και εθνικών δικαίων του ελληνικού λαού και για την προοπτική του στην πατρίδα μας και στον κόσμο.

Όποια κυβερνητικά, εσωκομματικά ή ξένα εμπόδια κι αν συναντήσουμε, θα νικήσουμε».



Πηγή: skai.gr

