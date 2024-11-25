Κιλιτσντάρογλου στον Ερντογάν: «Θα κάνει παραχωρήσεις, θα δώσει γη σε Αιγαίο και Κύπρο»

Μετωπική επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Στη δίκη που έχει ανοίξει ο Ερντογάν εναντίον του, ο τέως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα - CHP) κινδυνεύει με κάθειρξη 11 ετών, κατηγορούμενος για προσβολή προέδρου αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



«Το λέω σύντομο, περιεκτικά ! Ο Ερντογάν θα κάνει παραχωρήσεις και θα δώσει γη σε Κύπρο και Αιγαίο. Θα εξηγήσω, κύριε δικαστά! Ακόμα και στα πρώτα του χρόνια εξέφραζε αυτόν τον στόχο ως εξής! Θυμάμαι!! ‘’Εάν χρειαστεί, μπορεί να δοθεί λίγη γη από την Κύπρο’’, είχε πει ο Ερντογάν» δήλωσε στο δικαστήριο.



«Αυτή η φάση δεν θα ολοκληρωθεί με το να δίνουμε απλά γη και παραχωρήσεις από Κύπρο και Αιγαίο, κύριε δικαστά! Θα συνεχιστεί. Εκατομμύρια πρόσφυγες, των οποίων ο αριθμός είναι άγνωστος αλλά εκφράζεται σε δεκάδες εκατομμύρια, που έρχονται στη χώρα μας σχεδόν από όλο τον υπανάπτυκτο κόσμο, που είναι αμόρφωτοι, μη εγγεγραμμένοι, των οποίων το υπόβαθρο είναι άγνωστο και που εκτιμάται ότι περιλαμβάνει πολλούς τζιχαντιστές… Αυτή η τρομερή εικόνα ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις έχουν εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας με το χέρι του Ερντογάν είναι θέμα επιβίωσης» υποστήριξε ο τέως πρόεδρος του CHP.

Αλλά και Τουρκάλα αρθρογράφος της Cumhuriyet κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση για προδοσία σε Αιγαίο και Κύπρο.

Κατηγορίες της αντιπολίτευσης σε Ερντογάν: «Ερντογάν και Φιντάν δεν αναφέρονται πια στη Γαλάζια Πατρίδα»

