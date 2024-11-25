«Η Αττική χρειάζεται υποδομές... Είκοσι χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει προστεθεί ούτε ένα τετραγωνικό καινούργιου δρόμου» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ερωτηθείς για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό, τις ώρες αιχμής.



Οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο ήταν για 1,5 εκατ. αυτοκίνητα, και αυτά έχουν ανέλθει σε 5,5 εκατομμύρια, τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ανέφερε ότι στην Αττική φέτος έχουν βεβαιωθεί 118.220 παραβάσεις, από 47.900 πέρυσι, και τα χρήματα από τα πρόστιμα πηγαίνουν στους δήμους για να βελτιωθούν οι δρόμοι.Πρόσθεσε ότι μέσα σε 10 μήνες προστεθήκαν 200 νέοι αστυφύλακες στην Αττική, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης.Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι άμεσα θα γίνει διαγωνισμός για 1.000 νέες κάμερες για την κυκλοφορία και την εγκληματικότητα πέρα από τις 388 κάμερες της περιφέρειας για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα Χριστούγεννα δεν θα επιστραφούν πινακίδες όπως δεν έγινε και το Πάσχα.

