Ο Σωκράτης Φάμελλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, και σχεδόν 10 χρόνια μετά αναλαμβάνει πρόεδρος του κόμματος, στην πιο δύσκολη ίσως περίοδο του.

Πριν εκλεγεί βουλευτής ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν δημοτικός σύμβουλος στη Θέρμη και ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Βουλή των Ελλήνων μπήκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο 2015 ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο 2015, τον Ιούλιο 2019 και τον Ιούνιο 2023. Τον Οκτώβριο 2015 ορίστηκε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τον Απρίλιο του 2016 ορίστηκε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Τον Νοέμβριο 2016 αναλαμβάνει για πρώτη φορά υπουργικό θώκο, ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου 2019, ενώ τον Ιούλιο 2023 εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , μετά την παραίτηση Τσίπρα και μέχρι τις 27 Αυγούστου του 2024, οπότε και τον αντικατέστησε ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Νίκο Παππά.

Έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός με μεταπτυχιακά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Γεννήθηκε το 1966, και ζει στη στη Θεσσαλονίκη από το 1970. Είναι πατέρας ενός γιού, που που κάνει μεταπτυχιακές σπουδές αεροδιαστημικής με υποτροφία στο Georgia Tech, Atlanta, USA, ενώ το 2018 έχασε τη σύζυγο του Πόπη Καραγιαννίδου.

Πηγή: skai.gr

