Για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Φάμελλο, τον οποίο χαρακτήρισε «αξιοπρεπή άνθρωπο», ωστόσο αναφερθείς στη δήλωση του Παύλου Πολάκη τη χαρακτήρισε ως δήλωση που σημαίνει «ετοιμαστείτε για μεγάλο ξύλο». «Είπε συνεχίζει τον αγώνα του για τα 6 σημεία, μέσα στα οποία είναι και η άλωση της Δικαιοσύνης, να διώξουν δηλαδή τους δικαστές και να προσλάβουνε καινούργιους. Συνεχίζω τον αγώνα μου για τα 6 σημεία, είπε ο κ. Πολάκης, και έχω τον μισό ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν η έναρξη του νέου αρχηγού είναι με τον συνυποψήφιό του να λέει "έχω τον μισό ΣΥΡΙΖΑ", καταλαβαίνετε».

Παράληλα, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση να μην υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογής προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία καταλόγισε στον Σωκράτη Φάμελλο. «Νομίζω ότι ο κ. Φάμελλος έκανε μεγάλο λάθος χθες, έπρεπε να επιμείνει εκείνος για δεύτερο γύρο. Είναι άλλο το 70-30 κι άλλο το 49,4-44, δεν είναι το ίδιο.Στην παραγματικότητα ο Πολάκης έξυπνα φέρθηκε, γιατί σου λέει αν πάω δεύτερο γύρο με βέβαιο νικητή, οι δικοί μου θα βαρεθούν να πάνε κι αντί για 44 θα έχω 30».

«Στην προπαγάνδα τα αντανακλαστικά τους παραμένουν άριστα, τους παραδέχομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου τον Σεπτέμβριο του 2023 και ψήφισαν 150.000. Χθες ψήφισαν 70.150. Πρώτα από όλα, το νούμερο αυτό μού θυμίζει αυτό που κάνουν τα σούπερ μάρκετ με εκπτώσεις τύπου 29,99. Δηλαδή είναι παραμύθι, έπρεπε να γράψει 70 το κοντέρ για να δείχνει ωραίο, ούτως ή άλλως μόνοι τους μετράνε, μόνοι τους τα λένε. Παρά ταύτα, με αυτό το μούφα οφθαλμοφανές που έχουν βγάλει 70.150 είναι αποτυχία, διότι είναι κάτω από τους μισούς που ψήφισαν πριν από έναν χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή είναι πολύ μικρή, δεν το συζητώ», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου, ο υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναδιασπαστεί, με τον κ. Πολάκη να αρχίσει να ξαναγράφει στο Facebook διάφορα, μετά θα προσπαθούν να τον μαζέψουν, θα έρχεται σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελλος και ούτω καθεξής. «Τον Πολάκη δεν μπορούσε να τον ελέγξει ο Τσίπρας την εποχή της παντοδυναμίας του κι έβγαινε κάθε τόσο και τους έκανε άνω-κάτω. Τώρα με 44% θα ελεγχθεί;»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, με τον κ. Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι η δήλωσή του «είμαστε πιο Κέντρο κι από το Κέντρο και πιο Αριστερά από την Αριστερά καταλαβαίνετε είναι μια επικοινωνιακή σαπουνόφουσκα», συμπληρώνοντας:

«Το έγραψε ένας επικοινωνιολόγος σε ένα χαρτί, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ή όποιος άλλος ήταν εκεί, και το είπε ο κ. Κασσελάκης νομίζοντας ότι είπε καμιά φοβερή εξυπνάδα. Είναι άλλο στυλ, πιο πολύ lifestyle, πιο πολύ φασαρία. Προσωπικά δεν του βάζω 0, θεωρώ μπορεί να πάρει από 2 έως 8, βέβαια στις πρώτες δημοσκοπήσεις θα είναι χαμηλά».

Μάλιστα, ο υπουργός εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις οικονομικές προτάσεις του ως προς τη μείωση ΦΠΑ. «Βγαίνει ο κ. Ανδρουλάκης και προαναγγέλλει μείωση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες. Η ΕΕ στο σύνολό της και τα 27 κράτη-μέλη έχουμε από 1/1/2025 καινούργιο δημοσιονομικό σύμφωνο, δηλαδή καινούργιο κανόνα που λειτουργούν. Ο κανόνας αυτός λέγεται όριο δαπανών για τα επόμενα έτη και η διαπραγμάτευση για νέο όριο δαπανών θα γίνει το 2028» τόνισε, για να προσθέσει:

«Κάθε μέτρο που εξαγγέλλει οποιοδήποτε κόμμα πρέπει να εξηγεί μέσα σε αυτό το ταβάνι των δαπανών πού χωράει. Στο όριο δαπανών δεν είναι μόνο πόσα ξοδεύεις, αλλά και πόσους φόρους μειώνεις, δηλαδή μετράνε κι αντίστροφα οι δαπάνες. Εάν κάνεις λοιπόν μια μείωση φόρου που αποτιμάται σε μείωση εισπράξεων, είναι σαν να το πλήρωσες, άρα πρέπει να αφαιρέσεις από κάπου».

Ταυτόχρονα, εξήγησε ότι στην Ελλάδα για να μειώσεις τον ΦΠΑ πρέπει πρώτα να μειώσεις σημαντικά τα επίπεδα φοροδιαφυγής στη χώρα. «Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο κι αυτή έχει αναγνωριστεί διεθνώς, ωστόσο έχουμε ακόμα δρόμο γιατί υπάρχει απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχει να κάνει με το πώς θα εξελιχθούν τ αμεγέθη, ίσως και εντός του έτους μπορεί κάτι να γίνει».

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή την Παρασκευή στην Πάτρα, όπου εξέφρασε τις πάγιες απόψεις του με έναν ήπιο τόνο, όπως δήλωσε ο υπουργός. «Θα κάτσω εγώ να βάλω φραγμό σε ό,τι θέλει να πει ο κ. Καραμανλής;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

