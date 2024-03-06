Νίκος Χαρδαλιάς: «Αττική, ένας προορισμός, πολλαπλές εμπειρίες»

Στο Βερολίνο βρίσκεται ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Berlin, στο πλαίσιο της οποίας η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

«Η Αττική είναι ένας μοναδικός προορισμός, που προσφέρει στον διεθνή επισκέπτη πολλαπλές εμπειρίες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς στα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του γγ του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη και της πρέσβη της Ελλάδας στο Βερολίνο Μάρας Μαρινάκη.

«Βρισκόμαστε στο Βερολίνο για να προσελκύσουμε ακόμα ευρύτερα κοινά από την γερμανική αλλά και την παγκόσμια αγορά, που αποτελεί βασικό στόχο της τουριστικής πολιτικής μας. Με μεθοδικότητα και ολοκληρωμένη στρατηγική, στοχεύουμε στην αύξηση της μέσης παραμονής και της μέσης τουριστικής δαπάνης στην Αττική, ώστε να πετύχουμε στην πράξη την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στους 12 μήνες του χρόνου», είπε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Η εξωστρέφεια στον πυρήνα της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο της Περιφέρειας, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τους χώρους της έκθεσης και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που καλύπτουν την Έκθεση.

«Η εξωστρέφεια αποτελεί τον πυρήνα της τουριστικής πολιτικής μας» υπογράμμισε. Και προσέθεσε: «Μέσα από έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, θα αναδείξουμε την Αττική σε κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως, ανασχεδιάζοντας το ισχυρό brand name της Αθήνας, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα στον κόσμο. Σύμμαχός μας, τα μοναδικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της Αττικής: το πολύτιμο πολιτιστικό αποτύπωμα με τα δεκάδες μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ξεχωριστή γαστρονομία που βασίζεται στα πιστοποιημένα αγροδιατροφικά προϊόντα και τις εξαιρετικές οινικές ποικιλίες, οι άρτιες υποδομές διαμονής και εστίασης, τα κοσμοπολίτικα νησιά σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο και -ασφαλώς- το υπέροχο μεσογειακό κλίμα. Παράλληλα, προχωράμε σε μεγάλα έργα υποδομής, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην Αττική, έτσι ώστε ο επισκέπτης να βιώσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, αντάξια της εικόνας που έχει σχηματίσει στο μυαλό του».

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, η τουριστική βιομηχανία αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας και στην απασχόληση, ενισχύοντας το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας και των εργαζόμενων σε μία σειρά από κλάδους. «Και στην εθνική αυτή προσπάθεια, η Αττική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ως βασικός πλέον και όχι ως "ενδιάμεσος" τουριστικός προορισμός, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου», σημείωσε.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε, επίσης, στα ενθαρρυντικά μηνύματα που έρχονται από την παγκόσμια τουριστική αγορά: «Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, μας επιτρέπουν να είμαστε κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι. Επίσημες έρευνες αποδεικνύουν ότι το 2023 ήταν χρονιά ρεκόρ για την επισκεψιμότητα της Αθήνας και της Αττικής, ξεπερνώντας κατά 10% την "έκρηξη" του 2019, ενώ ανάλογη ήταν η αύξηση στη μέση δαπάνη και τις ημέρες παραμονής. Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, μας επιτρέπουν να είμαστε κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι και για τη φετινή χρονιά», δήλωσε. Ο περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι ιδιαίτερα υψηλή είναι και η ικανοποίηση όσων επισκέπτονται τόσο την Αθήνα, όσο και την Αττική. «Με χαρά διαπιστώνουμε ότι το 84% των επισκεπτών μας, δηλώνουν την ισχυρή τους βούληση να επισκεφθούν ξανά την Αττική, στο άμεσο μέλλον, ενώ το 96% θα πρότεινε την Αττική ως προορισμό σε φίλους ή συγγενείς. Οι αριθμοί αυτοί μιλούν από μόνοι τους για τη δυναμική του τόπου μας, αλλά και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει η Αττική ως μοναδικός ταξιδιωτικός προορισμός», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχέδιο τεσσάρων πυλώνων για βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό στα νησιά της Αττικής

Στο πλαίσιο ειδικής θεματικής εκδήλωσης με τίτλο «Ελλάδα, αυθεντική και ανθεκτική» που διοργάνωσε στην έκθεση η Υπηρεσία Εξωτερικού του ΕΟΤ στη Γερμανία, η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε το έργο Incircle του προγράμματος Intereg Med, στο οποίο επιλέχθηκε ως εταίρος, που αποκοπεί στην ενίσχυση της κυκλικής τουριστικής οικονομίας για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα πάντα. Ανταποκρινόμενοι στα νέα δεδομένα, αναπτύσσουμε ένα σαφές σχέδιο δράσης τεσσάρων πυλώνων, με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων και, φυσικά, τη φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά μας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων στα ευαίσθητα τοπικά οικοσυστήματα και η υιοθέτηση καλών πρακτικών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας».

Η ITB Berlin είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση υπηρεσιών για την ταξιδιωτική βιομηχανία, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκθέτες από περισσότερες από 180 χώρες. Απευθύνεται στη γερμανική και διεθνή τουριστική αγορά και σηματοδοτεί τις τουριστικές τάσεις της χρονιάς. Η Γερμανία αποτελεί μια από τις κυριότερες παραδοσιακές τουριστικές αγορές για την Αττική, με τους επισκέπτες να πραγματοποιούν ταξίδια όλο το χρόνο, με έμφαση μεταξύ άλλων στον πολιτισμό, την τοπική γαστρονομία, τις δραστηριότητες στη φύση, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τον τουρισμό ευεξίας.

Στην αποστολή της Περιφέρειας Αττικής συμμετέχουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γεώργιος Ιωακειμίδης και Αθανάσιος Ορφανός, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η αντιπεριφερειάρχης για θέματα Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος και στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού. Στο περίπτερό της Περιφέρειας φιλοξενείται φέτος ως συνεκθέτης ο Δήμος Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

