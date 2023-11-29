Λογαριασμός
Μήνυμα Ερντογάν ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα: Eύχομαι το ταξίδι μου να φέρει θετικά αποτελέσματα

«Οι διαφορές υπάρχουν, αλλά μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό, την ίδια θάλασσα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος-   Θέλω λύση «καζάν – καζάν» με την Ελλάδα

«Το ταξίδι μου στην Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου εύχομαι να φέρει μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν σχολίασε ότι «διαφορές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, ωστόσο πρέπει να υπάρχει ήρεμο κλίμα». 



Ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε τη λύση του «καζάν – καζάν» δηλαδή να κερδίσουν και οι δύο πλευρές (win – win). «Οι διαφορές υπάρχουν, αλλά μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό, την ίδια θάλασσα και εύχομαι το ταξίδι μου στην Αθήνα να φέρει θετικά αποτελέσματα» σημείωσε.  
 
