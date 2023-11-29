«Το ταξίδι μου στην Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου εύχομαι να φέρει μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του.



Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν σχολίασε ότι «διαφορές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, ωστόσο πρέπει να υπάρχει ήρεμο κλίμα».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε τη λύση του «καζάν – καζάν» δηλαδή(win – win). «Οι διαφορές υπάρχουν, αλλά μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό, την ίδια θάλασσα καισημείωσε.

