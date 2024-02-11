Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αύριο (Δευτέρα) επίσκεψη εργασίας στο Βελιγράδι.

Στις 10:30 (ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε ελληνοσερβικό επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας.

Πηγή: skai.gr

