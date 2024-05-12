CENTCOM: Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν drones των Χούθι στον κόλπο του Άντεν

Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους από περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Στην ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέρεται ότι «γύρω στις 8:45 μ.μ. της 10ης Μαΐου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAS) προς τον Κόλπο του Άντεν από περιοχές που ελέγχουν στην Υεμένη». Συμμαχικό αεροσκάφος αναχαίτισε επιτυχώς το UAS που εκτόξευσαν οι Χούθι, υπογραμμίζεται.

May 11 CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – At approximately 8:45 p.m.(Sanaa time) on May 10, Iranian-backed Houthis launched an uncrewed aerial system (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition aircraft successfully engaged the UAS. There were no… pic.twitter.com/7N70V70TZ7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024

Λίγες ώρες αργότερα, «μεταξύ 4:30 π.μ. και 4:45 π.μ. της 11ης Μαΐου, δυνάμεις της CENTCOM κατέστρεψαν επιτυχώς τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAS)» που εκτόξευσαν οι Χούθι προς την Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ ή του συνασπισμού, ούτε σε εμπορικά σκάφη», σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι Χούθι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

