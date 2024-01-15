Να κληθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ώστε να δοθεί σήμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

"Χθες συμπληρώθηκαν 100 μέρες σφαγής στην Γάζα

Περισσότεροι από 24.000 νεκροί

Περισσότεροι από 61.000 τραυματίες

2,3 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι στην πλειοψηφία τους παιδιά, παραμένουν χωρίς υποδομές, χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα, νερό και φαγητό

Μια ανθρωπιστική κρίση σε πλήρη εξέλιξη

Ήρθε η ώρα να σιγήσουν τα όπλα. Άμεση κατάπαυση του πυρός.

Να ακούσουμε την φωνή της Παλαιστίνης.

Η Νέα Αριστερά κατέθεσε σήμερα αίτημα στον Πρόεδρο της Βουλής να κληθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο και να μιλήσει ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Η Βουλή των Ελλήνων να δώσει σήμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, η Ελλάδα να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες και να πρωτοστατήσει στην έναρξη των ειρηνευτικών διαδικασιών στην περιοχή" τονίζει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά.

