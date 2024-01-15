Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί επισκέφθηκε την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αρχικά συναντήθηκε με τη διοίκηση του Ιδρύματος και στη συνέχεια με το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων.

Ο πρόεδρος του σωματείου Σταύρος Καλαρύτης τον ενημέρωσε για τα προβλήματα του νοσοκομείου με κυρίαρχο «τις τεράστιες ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού».

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι στο νοσοκομείο που μόνο το περασμένο χρόνο δέχτηκε 80.000 ασθενείς εργάζονται μόλις 48 γιατροί. Ο οργανισμός του νοσοκομείου είναι απαρχαιωμένος και υπολείπεται κατά 50% με 60% των αναγκών σε προσωπικό σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Καλαρύτη.

Επισημάνθηκαν ακόμα ως σημαντικά προβλήματα «η διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των προσλήψεων μέσω ΟΑΕΔ μεγάλων σε ηλικία αλλά κυρίως άσχετων με το αντικείμενο εργαζομένων, σε θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, η παράδοση τομέων σε ιδιώτες».

Ο πρόεδρος του σωματείου παρέδωσε στον Δ. Κουτσούμπα υπόμνημα των εργαζομένων με αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.

Στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κάλεσε την κυβέρνηση «να μην καταθέσει το νομοσχέδιο για τη ψυχική υγεία, το οποίο είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση, έχει τη σφραγίδα της ΕΕ, και θεωρεί "κόστος" για το κράτος, την ψυχική υγεία την ώρα μάλιστα που έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα των ψυχιατρικών ζητημάτων και της ψυχικής υγείας και οι νοσηλείες για αυτά τα ζητήματα».

Επισήμανε ότι το ΚΚΕ «έχει σε μεγάλη προτεραιότητα τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, αντιπαλεύει την διάλυση των υπηρεσιών της δημόσιας ψυχικής υγείας, ή μέτρα που οδηγούν στη διάλυσή της, το κλείσιμο ειδικών ψυχιατρικών μονάδων, την κατάργηση των θεραπευτικών προγραμμάτων, την ιδιωτικοποίηση των απεξαρτήσεων γιατί θα επιδεινώσουν τα προβλήματα».

«Σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι η αναβάθμιση της ψυχικής υγείας, η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η πρόσληψη πολλών γιατρών και νοσηλευτών που είναι απαραίτητη σε ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως, νοσοκομεία της χώρας, αλλά και της Ευρώπης. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της πάλης γιατί χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ψυχιατρικής-ψυχικής υγείας».

Αναφέροντας χαρακτηριστικά, τον στίχο «το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου, δικέ μου» από το τραγούδι των Χ. και Π. Κατσιμίχα, ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «η ψυχική υγεία αφορά όλο τον ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία. Αυτά πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα, αυτά πρέπει, κατά την άποψή μας, να συζητιούνται στην ελληνική κοινωνία, να αναδεικνύονται από τα ΜΜΕ μαζί με άλλα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού μας και όχι να αποπροσανατολιζόμαστε μόνο με μονοθεματικές συζητήσεις για ορισμένα ζητήματα που δυστυχώς στις μέρες μας το βλέπουμε κι αυτό. Την ώρα που είναι απαραίτητο, βεβαίως, όλα να συζητηθούν και να μπουν στο τραπέζι και να γίνουν νομοθετήματα και να επιλυθούν ζητήματα, αλλά σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν πρέπει να θάβονται τα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ένα από αυτά είναι η ψυχική υγεία και η ενίσχυσή της».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «το ΚΚΕ θα καταθέσει ερωτήσεις και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, ενώ θα είναι μαζί με τους εργαζόμενους στο μαζικό κίνημα».

Νωρίτερα ο Δ. Κουτσούμπας συνοδευόμενος από την Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου μέλος της ΚΕ, τον Μιχάλη Σελέκο, δήμαρχο Χαϊδαρίου, και τον Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο, γραμματέα της ΤΟ Υγείας Πρόνοιας της ΚΟΑ, είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου όπου η διοικήτρια Δέσποινα Τσαγδή τον ενημέρωσε για την κατάσταση της δομής, επισημαίνοντας και αυτή ως μείζον πρόβλημα την έλλειψη προσωπικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

