Κατρίνης: «Η κυβέρνηση αφήνει 1,5 εκατ. πολίτες χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη»

Στο θέμα της εξαίρεσης από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5 εκατ. πολιτών που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο OPEN και στο MEGA.

Ειδκότερα, ο κ. Κατρίνης τόνισε: «Από το τέλος Ιανουαρίου 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ θα μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω οφειλών στο ταμείο. Για εμάς η δημόσια υγεία είναι αγαθό για το οποίο δεν θα πρέπει να πληρώσουν οι συμπολίτες μας από την τσέπη τους, όταν έχουν περάσει αλλεπάλληλες κρίσεις που τους έχουν οδηγήσει σε αυτήν την δεινή θέση και αδυνατούν-εν μέσω ακρίβειας και πληθωρισμού- να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Σε ό,τι αφορά τη δημόσια παροχή υγείας, το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει από την δεκαετία του 80, αλλά δυστυχώς σήμερα, κάποια πράγματα που θεωρούνταν κεκτημένα, είναι πλέον διαπραγματεύσιμα από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Μιλώντας για την ακρίβεια που είναι ορατή πλέον παντού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «H αδράνεια και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης εγγυώνται ότι οι καταναλωτές θα συνεχίζουν να πληρώνουν πανάκριβα, όταν εδώ και δύο χρόνια βιώνουν όχι μόνο την ακρίβεια-που δεν είναι τελικά μόνο εισαγόμενη- αλλά την αισχροκέρδεια.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι σταθερά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, οι τηλεπικοινωνίες με βάση στοιχεία της Eurostat είναι 67% ακριβότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, στο κόστος ενοικίων υπάρχουν υπέρογκες αυξήσεις και για τις προμήθειες τραπεζών πληρώνουμε πανάκριβα, ενώ η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα 4 ολόκληρα χρόνια, παρά τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες αφορούν είδη για τα οποία η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε έγκαιρα επισημάνει τις ανεξήγητα υψηλές τιμές πώλησης. Πριν από ένα χρόνο για τα σχολικά είδη και πριν από 6 μήνες για τα απορρυπαντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και για το βρεφικό γάλα, ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλά νέα ζευγάρια.

Άρα, η κυβέρνηση γνώριζε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι κάποια προϊόντα πωλούνται πανάκριβα και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να απομακρύνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού που έκανε τις σχετικές έρευνες και διαπίστωσε το ράλι αισχροκέρδειας εις βάρος των καταναλωτών.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ο Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε: «Το ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, ούτε μετατρέπεται σε υπαρξιακό πολιτικό ζήτημα.

To ΠΑΣΟΚ, δεν δέχεται υποδείξεις και μαθήματα για τα ζητήματα των δημοκρατικών ελευθεριών. Δεν χρειάστηκε ποτέ ούτε φροντιστήρια, ούτε εγέρσεις, ούτε κομματικές πειθαρχίες για να συζητήσουμε για θέματα ελευθεριών και δικαιωμάτων, που επί κυβέρνησης κ. Μητσοτάκη εργαλειοποιούνται, ενώ όλοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαία μια θεσμική παρέμβαση για το ζήτημα.

Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος εξαγγέλλει μεταρρυθμίσεις και κάνει βήματα μπρος-πίσω αναλόγως της συγκυρίας, αποκαλύπτει την αντίληψη της κυβέρνησης για τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων. Μιας κυβέρνησης που εισηγείται ένα νομοσχέδιο το οποίο πολλά μέλη της δηλώνουν ότι θα το καταψηφίσουν, αλλά παραμένουν στην κυβέρνηση, με τρανταχτό παράδειγμα υφυπουργό που φέρεται να δηλώνει ότι δεν θα το ψηφίσει, ενώ το υπουργείο της είναι αρμόδιο για θέματα κοινωνικής συνοχής και οικογένειας!»

