«Στις ευρωεκλογές του 2024, πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο, νομικό ή πραγματικό, για τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην εκλογική διαδικασία», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης επί του νομοσχεδίου «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Με τις τιθέμενες διατάξεις δίνεται δυνατότητα καθολικής άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο, χωρίς περιορισμούς, είτε εντός είτε εκτός επικρατείας.

Η Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε σε όσους θέτουν ζήτημα στο να δοθεί σε όλους τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, η δυνατότητα επιστολικής ψήφου χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί. «Θα αντιστρέψω το ερώτημα: Γιατί να υπάρχουν περιορισμοί; Θέλουμε ή δεν θέλουμε να διευκολύνουμε τη δυνατότητα άσκησης ψήφου; Θέλουμε να άρουμε τις πρακτικές δυσκολίες που έχουν συμπολίτες μας; Νομίζω ότι θέλουμε», είπε η υπουργός Εσωτερικών που υπογράμμισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

«Η επιστολική ψήφος δεν είναι δεξιό, αριστερό ή κεντρώο μέτρο. Είναι μέτρο εμβάθυνσης της δημοκρατίας» είπε η Νίκη Κεραμέως και επικαλέστηκε τις έρευνες που δείχνουν ότι πάνω από το 70% των πολιτών εμφανίζονται θετικοί στη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου.

«Με το νομοσχέδιο αυτό αίρονται όλα τα εμπόδια για όσους έχουν δικαίωμα ψήφου, νομικά και πραγματικά, για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν, όπου και αν βρίσκονται την ημέρα των εκλογών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δεν χορηγούμε δικαίωμα ψήφου, διευκολύνουμε την άσκηση του ήδη υπάρχοντος δικαιώματος ψήφου. Με μια απλή αλλά απολύτως διασφαλισμένη διαδικασία, όλοι οι Έλληνες, που έχουν δικαίωμα ψήφου και ζουν στο εξωτερικό, αλλά και όσοι ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν μπορούν πλέον να ψηφίσουν χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα», είπε η Νίκη Κεραμέως.

Για τη διάθεση με την οποία η κυβέρνηση προσέρχεται στη Βουλή σε διάλογο, η υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε τα κόμματα ότι η πολιτική ηγεσία είναι ανοιχτή σε προτάσεις και μάλιστα επιζητεί τη συμμετοχή των κομμάτων για να βελτιστοποιηθεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Η υπουργός Εσωτερικών έκανε διακριτή αναφορά στις διατάξεις για την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων και εξήγησε: «Το πρόβλημα συζητείται εδώ και δεκαετίες. Αυτή η στρεβλή εικόνα συμμετοχής ή αντιστοίχως της αποχής. Στρεβλή εικόνα γιατί Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου και βρίσκονταν στο εξωτερικό, έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές αρχές. Αυτό δημιουργεί στρεβλή εικόνα και γι΄αυτό τον λόγο προτείνεται μια αναλυτική διαδικασία εκκαθάρισης εκλογικών καταλόγων που θα αφορά τους άνω των 80 ετών, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, δεν λαμβάνουν σύνταξη, και φυσικά πάντοτε θα μπορούν να εμφανιστούν και να ψηφίσουν».

Χρόνο για άνετη συζήτηση ζητά η αντιπολίτευση

Η αλλαγή του τρόπου κατανομής των εδρών στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διασφάλιση της εγκυρότητας και της μυστικότητας της διαδικασίας του εκλέγειν με επιστολική ψήφο, αλλά και το καθολικό δικαίωμα ψήφου στους εντός της ελληνικής επικράτειας Έλληνες πολίτες, δηλαδή όχι μόνο σε όσους έχουν χαρακτηριστικά ευαλωτότητας, βρίσκεται στην αιχμή του ενδιαφέροντος στον πολιτικό διάλογο που εξελίσσεται από σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μην υπάρξει σύντμηση των διαδικασιών για την επεξεργασία του νομοσχεδίου.

Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Λάζαρος Τσαβδαρίδης είχε εισηγηθεί, αύριο Τρίτη, η επιτροπή κάνει δύο συνεδριάσεις, μια συνεδρίαση, στις δέκα το πρωί, για την ακρόαση φορέων και άλλη μια συνεδρίαση, στις δύο το μεσημέρι, για τη συζήτηση των άρθρων. Πρότεινε επίσης η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου να γίνει την προσεχή Πέμπτη στην επιτροπή, προκειμένου το σχέδιο νόμου να εισαχθεί, για συζήτηση στην Ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα και ενδεχομένως και Τρίτη.

«Θα προσκαλέσω τους δύο υπουργούς και την επιτροπή να κάνουν μια καλή αρχή και να μην επαναληφθούν διαδικασίες fast track που ακυρώνουν την έννοια της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας και διαδικασίας. Η υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός, είναι οι μόνοι υπουργοί τής κυβέρνησης που δίνουν ένα πολύ καλό παράδειγμα που καλό είναι το μιμηθούν και οι άλλοι υπουργοί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός που δεν προσέρχεται να απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις που του έχω απευθύνει. Το νομοσχέδιο είναι πολύ σοβαρό, αφορά πρόταση που πρέπει να τη δούμε με προσοχή, έχει πολύ σοβαρές διατάξεις, όπως οι διατάξεις για την κατανομή των εδρών, δεν είναι σωστό να συζητηθεί με συντμήσεις ανεπίτρεπτες. Εμείς έχουμε προτάσεις για την εγγύηση της μυστικότητας της ψήφου και της εγκυρότητας. Βλέπουμε θετικά την πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο αλλά πρέπει να δούμε προσεκτικά τις διατάξεις, όπως η αλλαγή στον τρόπο κατανομής των εδρών στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι λεόντεια υπέρ του πρώτου κόμματος», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε πως ο Κανονισμός ορίζει ότι πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την κλήση φορέων και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ακρόαση φορέων πριν την προσεχή Τετάρτη.

«Συμφωνώ απόλυτα ότι η επιστολική ψήφος είναι μεταρρύθμιση πολύ σημαντική, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε 24 ώρες για να ακούσουμε τους φορείς. Άρα είναι επαρκής χρόνος πιστεύω. Βεβαίως είναι σημαντικότατο νομοσχέδιο, όμως για το θέμα της άρσης των περιορισμών στο δικαίωμα του εκλέγειν, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το 2019 έγινε ευρύτατη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της άρσης των περιορισμών, στην οποία στοχεύει το νομοσχέδιο. Αλλά και το 2023 έγινε συζήτηση για την ακώλυτη δυνατότητα της επιλογής των πολιτών», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας.

«Το γεγονός ότι έρχεται νομοσχέδιο να τροποποιήσει διατάξεις που ψήφισε αυτή η Βουλή, δείχνει ότι χρειάζεται άνεση χρόνου. Είναι κρίσιμο να τηρηθούν οι διαδικασίες και να μην υπάρξουν συντμήσεις», είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής που σημείωσε ότι ρυθμίζονται και κρίσιμα θέματα όπως η κατανομή των εδρών.

«Και στο νομοσχέδιο αυτό, η διαβούλευση ήταν με fast track διαδικασίες. Και εμείς θέλουμε να δοθεί όλος ο χρόνος για την καλύτερη δυνατή συζήτηση», είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώτα Πούλου

«Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πάμε σε μια fast track συζήτηση για ένα θέμα για το οποίο δεν έχει γίνει εκτενής διάλογος ούτε στη Βουλή ούτε στον δημόσιο λόγο. Το 2019, όταν συζητήθηκε η διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού αφορούσε τα κριτήρια και δεν αφορούσε την επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφος αφορά και όσους ψηφίζουν στο εξωτερικό και όσους ψηφίζουν στο εσωτερικό και εισάγει μια εντελώς νέα λογική στην εκλογική διαδικασία. Συνεπώς απαιτείται εκτενής συζήτηση», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας.

Απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών, ζήτησε ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Γιώργος Αποστολάκης.

«Μπορεί την περίοδο 2010-2018, όταν η χώρα βρισκόταν υπό καθεστώς επιτροπείας, να μπορούσε κανείς να κατανοήσει συντμήσεις προθεσμιών, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών χρεοκοπίας. Πλέον δεν υφίσταται επιχείρημα που να δικαιολογεί συντμήσεις. Εντός τεσσάρων ημερών δεν μπορεί να γίνει αναλυτική συζήτηση επί πολύ εξειδικευμένων διαδικασιών. Πρέπει να δώσουμε τον χρόνο να συζητήσουμε κρίσιμα θέματα όπως η αλλαγή στον τρόπο κατανομής των εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Το υπουργείο έχει αποδείξει ότι σέβεται τον διάλογο. Εμείς ξεκινήσαμε να συζητάμε το νομοσχέδιο προτού καν τεθεί σε διαβούλευση. Σχόλια μάλιστα που κατατέθηκαν καλοπροαίρετα ενσωματώθηκαν. Καλέσαμε το ΚΚΕ στον διάλογο και δεν προσήλθε. Fast Track διαδικασίες δεν υπήρξαν ουδέποτε. Η επιστολική ψήφος είχε περίοπτη θέση και το 2019, και το 2021 και το 2023», ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και προσέθεσε: «Έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην Ολομέλεια. Υπάρχει και ο προγραμματισμός της Βουλής όμως». Η Νίκη Κεραμέως είπε ωστόσο ότι υπάρχει καλή διάθεση η αυριανή ακρόαση φορέων να μετακινηθεί ώστε να τηρηθεί το 24ωρο από τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής και να υπάρξει άνεση χρόνου.

Τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων επικαλέστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ότι το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα και ότι θα υπάρξει δεύτερη συνεδρίαση στην Ολομέλεια, αν απαιτηθεί, και την προσεχή Τρίτη. Μετά τη θετική προαίρεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών να γίνει συζήτηση με άνεση χρόνου και τις αιτιάσεις των κομμάτων, ο κ. Τσαβδαρίδης ανακοίνωσε τελικά ότι η ακρόαση φορέων θα γίνει την προσεχή Τετάρτη το μεσημέρι, θα ακολουθήσει μια συνεδρίαση για τα άρθρα και η δεύτερη ανάγνωση θα γίνει την Παρασκευή.

