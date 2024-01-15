Ανακοίνωση σχετικά με την σημερινή επιχείρηση της αστυνομίας που έβαλε τέλος σε κατάληψη στην Πρυτανεία του ΕΜΠ από φοιτητές που διαμαρτύρονταν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Σε αυτή αναφέρει:

«Σήμερα το πρωί αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου και επιτέθηκαν σε φοιτητές και φοιτήτριες που υπερασπίζονται το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο και τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων.

Αν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πιερρακάκης πιστεύουν ότι θα παρακάμψουν το Σύνταγμα και θα φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με την αστυνομική βία και την καταστολή θα διαψευστούν στην πράξη.

Για τις προτεραιότητες του κυρίου Χρυσοχοΐδη δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Αντιμετωπίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με όρους βεντέτας. Θα του προτείναμε να εστιάσει εκεί που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα: στις συμμορίες των εκβιαστών και στα πληρωμένα συμβόλαια των εκτελεστών.

Η Νέα Αριστερά καλεί σε μέτωπο ανυπακοής στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συμμετέχουμε στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 18/1 και καλούμε σε μαζική συμμετοχή».



