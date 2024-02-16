Δούρου: Προτίθεται η κυβέρνηση να κυρώσει τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία;

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών για «τη συνεχιζόμενη εδώ και τέσσερα χρόνια, βλαπτική για τα συμφέροντα του τόπου, καθυστέρηση της κυβέρνησης να επικυρώσει, όπως έχει την υποχρέωση από τη συμφωνία των Πρεσπών, τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία» κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι η κυβέρνηση «δεν ελέγχει και δεν παρακολουθεί την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών όπως θα έπρεπε. Μεταξύ άλλων, δεν έχει εξασφαλίσει την αλλαγή των σχολικών βιβλίων στην Βόρεια Μακεδονία όπως έχει συμφωνηθεί σε διμερές επίπεδο από τον Ιούνιο 2019, αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την αλλαγή ταξιδιωτικών εγγράφων και πινακίδων αυτοκινήτων μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2024».

Η τομεάρχις Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τον κ. Γεραπετρίτη «να απαντήσει για το πότε θα εισαχθούν στην οικεία Επιτροπή της Βουλής και κατόπιν στην Ολομέλεια προς κύρωση τα 3 μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως υποχρεούται εκ της Συμφωνίας των Πρεσπών η χώρα μας. Και σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες της Συμφωνίας των Πρεσπών από την γειτονική χώρα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών αποτελεί ευρωπαϊκό κριτήριο για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας;»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

