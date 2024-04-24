Στα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου, Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου- Παιανίας, παρέστη ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

«Ένα έργο ορόσημο για την Ανατολική Αττική που συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία τόσο οικονομικά όσο και οικιστικά και το οποίο αποτελεί βασική περιβαλλοντική υποδομή αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κλείνοντας ευχαριστεί τους συναδέλφους του βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ και τους εργαζόμενους που «πίστεψαν σε αυτό το σπουδαίο έργο», όπως αναφέρει.

Ένα έργο ορόσημο για την Ανατολική Αττική που συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία τόσο οικονομικά όσο και οικιστικά και το οποίο αποτελεί βασική περιβαλλοντική υποδομή αναβαθμίζοντας την… — Makis Voridis (@MakisVoridis) April 24, 2024

