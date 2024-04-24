Στα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου, Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου- Παιανίας, παρέστη ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.
«Ένα έργο ορόσημο για την Ανατολική Αττική που συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία τόσο οικονομικά όσο και οικιστικά και το οποίο αποτελεί βασική περιβαλλοντική υποδομή αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κλείνοντας ευχαριστεί τους συναδέλφους του βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ και τους εργαζόμενους που «πίστεψαν σε αυτό το σπουδαίο έργο», όπως αναφέρει.
Στα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου - Παιανίας.— Makis Voridis (@MakisVoridis) April 24, 2024
Ένα έργο ορόσημο για την Ανατολική Αττική που συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία τόσο οικονομικά όσο και οικιστικά και το οποίο αποτελεί βασική περιβαλλοντική υποδομή αναβαθμίζοντας την… pic.twitter.com/28ifdPxXxF
- Ο Ν. Δένδιας για τη σημερινή 109η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων
- Η ΑΔΑΕ αποφάσισε τα επόμενα βήματα για την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη - Η ανακοίνωση
- Τασούλας για προτροπή Βελόπουλου: Όσοι έχουν αυτοπεποίθηση στις ιδέες δεν επιδιώκουν ούτε ραπίσματα, ούτε ύβρεις, ούτε τρομοκρατίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.