Η Ελλάδα μπαίνει στο διαστημικό πρόγραμμα «Artemis» - Υπογραφή Γεραπετρίτη στο State Department

Με την τελετή υπογραφής από τον Γιώργο Γεραπετρίτη της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis», που εντάσσεται στο πλαίσιο του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται πως μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο συμμετείχαν η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Οι θεματικές που κάλυψε ο 5ος Στρατηγικός Διάλογος είναι οι Περιφερειακές Εξελίξεις, η Άμυνα και Ασφάλεια, οι Ανθρωπιστικές προκλήσεις και η Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Καταστροφών, η Ενέργεια και το Περιβάλλον, η Εφαρμογή του Νόμου και η Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, το Εμπόριο και οι Επενδύσεις, οι Δεσμοί μεταξύ των δύο λαών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.