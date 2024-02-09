Λογαριασμός
Δημοσκόπηση ALCO: Στο 70% η συσπείρωση της ΝΔ, στο 54% του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ευρωεκλογών

Ο ΣΥΡΙΖΑ «αιμορραγεί» σε ποσοστό 10% προς τη Νέα Αριστερά 

Κάλπη

Την απώλεια των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές δείχνει, μεταξύ άλλων, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Η ΝΔ παρουσιάζει συσπείρωση σε ποσοστό 70%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται χαμηλά στο 54%, το ΠΑΣΟΚ είναι στα ύψη με 85%, όπως και το ΚΚΕ με 94%, και η Ελληνική Λύση με 91%. 

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alco


Το κυβερνών κόμμα χάνει προς το ΠΑΣΟΚ 4% και την αποχή (εξίσου 4%), ενώ 17% δεν απαντούν.

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ «αιμορραγεί» σε ποσοστό 10% προς τη Νέα Αριστερά, το κόμμα που προήλθε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Χάνει επίσης από 4% προς ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και αποχή.

Το ΠΑΣΟΚ έχει 3% διαρροές προς το ΚΚΕ και ίδιο ποσοστό προς την αποχή.

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alco

Παράλληλα, το 50% απαντά ότι ενδιαφέρεται λίγο ή καθόλου για τις ευρωεκλογές, ενώ το 49% απαντά πολύ και αρκετά.

Δημοσκόπηση Alco

Πηγή: skai.gr

