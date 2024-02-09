Δημοσκόπηση ALCO: Στο 70% η συσπείρωση της ΝΔ, στο 54% του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ευρωεκλογών

Την απώλεια των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές δείχνει, μεταξύ άλλων, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Η ΝΔ παρουσιάζει συσπείρωση σε ποσοστό 70%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται χαμηλά στο 54%, το ΠΑΣΟΚ είναι στα ύψη με 85%, όπως και το ΚΚΕ με 94%, και η Ελληνική Λύση με 91%.



Το κυβερνών κόμμα χάνει προς το ΠΑΣΟΚ 4% και την αποχή (εξίσου 4%), ενώ 17% δεν απαντούν.

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ «αιμορραγεί» σε ποσοστό 10% προς τη Νέα Αριστερά, το κόμμα που προήλθε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Χάνει επίσης από 4% προς ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και αποχή.

Το ΠΑΣΟΚ έχει 3% διαρροές προς το ΚΚΕ και ίδιο ποσοστό προς την αποχή.

Παράλληλα, το 50% απαντά ότι ενδιαφέρεται λίγο ή καθόλου για τις ευρωεκλογές, ενώ το 49% απαντά πολύ και αρκετά.

Πηγή: skai.gr

