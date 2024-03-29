Υπουργικό συμβούλιο: Ποια θέματα συζητήθηκαν

Συνεδρίασε σήμερα, 29 Μαρτίου 2024, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

1. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για την ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας των τιμών και της ανταγωνιστικότητας, την απασχόληση και την ανεργία και τα εισοδήματα και τους μισθούς, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου εισηγήθηκε:

Α) την αναπροσαρμογή από την 1η Απριλίου 2024 του νομοθετημένου κατώτατου μισθού για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους όλης της Χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς ηλικιακή διάκριση από εφτακόσια ογδόντα (780) ευρώ σε οκτακόσια τριάντα (830) ευρώ.

Β) την αναπροσαρμογή από την 1η Απριλίου 2024 του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες όλης της Χώρας από τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84) ευρώ σε τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07).

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού ο οποίος από 650 ευρώ που ήταν το 2019, σήμερα φτάνει στα 830 (σε 14μηνη βάση). Αυτό σημαίνει αύξηση 27,7% (+180 ευρώ το μήνα) σε σχέση με το 2019. Άρα 706 ευρώ καθαρά το μήνα.

Σε 12μηνη βάση ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 968 ευρώ το μήνα (+210 ευρώ σε σχέση με το 2019). Άρα σε 824 ευρώ καθαρά το μήνα.

Το χρόνο η αύξηση αυτή ανέρχεται στα 2.218 ευρώ καθαρά, ποσό που ισοδυναμεί με 4 επιπλέον καθαρούς μισθούς στην τσέπη του εργαζόμενου σε σχέση με το 2019 (σε 14μηνη βάση).

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες, δώρα και 13 κατηγορίες επιδομάτων και παροχών, όπως την τακτική επιδότηση ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, το ειδικό εποχικό βοήθημα και το επίδομα εργασίας

Οι τέσσερις αυτές αυξήσεις του κατώτατου μισθού υπερκαλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού. Από το 2019 έως το τέλος του 2024 σωρευτικά ο πληθωρισμός θα είναι 16,5% και η μεταβολή στον κατώτατο μισθό είναι 27,7% σε μικτή και 28,9% σε καθαρή βάση.

Ο μέσος μισθός από το 2019 μέχρι το τέλος του 2023 έχει αυξηθεί 19%. Την ίδια περίοδο σωρευτικά ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά 13%.

Με τη νέα αυτή αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 11η θέση ανάμεσα στις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν κατώτατο μισθό.

2. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις πρωτοβουλίες: α) Νέο κυρωτικό πλαίσιο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις για την ασφαλή κινητικότητα, β) Πλαίσιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προβλέπει αναμόρφωση των ποινών για τις παραβάσεις οδικής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η συμμόρφωση των οδηγών, η επιβολή δίκαιων ποινών που να αντιστοιχούν στη επικινδυνότητα της κάθε παράβασης αλλά και στη διασφάλιση της είσπραξης των προστίμων.

Οι ποινές, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, θα αφορούν κυρίως στον οδηγό και θα είναι ανάλογες των παραβάσεων με βάση κατηγοριοποίηση αυτών ως προς την επικινδυνότητά τους, όπως αυτές που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα (π.χ. η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα ή η αντικανονική προσπέραση, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ), οι λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις (π.χ. παράνομη στάθμευση) και οι διοικητικές παραβάσεις (π.χ. οδήγηση χωρίς ο οδηγός να φέρει μαζί του τα νόμιμα έγγραφα). Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους ευάλωτους χρήστες της οδού (πεζοί, μεταφορά παιδιών, κ.λπ.) οι οποίοι έχουν αυξημένες ανάγκες ασφάλειας.

Η εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με το νέο μοντέλο αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει όχι μόνο στην επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων του Οργανισμού, αλλά στην πλήρη αναβάθμιση των συγκοινωνιών της πόλης.

Το σχέδιο του Υπουργείου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκκαθάριση του ΟΑΣΘ, εκκρεμότητα που υφίσταται από το 2017 οπότε και έγινε η κρατικοποίησή του, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος, σωστός και λειτουργικός Οργανισμός με όρους των επόμενων δεκαετιών. Και αυτό γιατί παρά τη βελτίωση του τελευταίου διαστήματος στην απόδοση του Οργανισμού, εξακολουθεί να υπάρχει λειτουργική αδυναμία, κυρίως λόγω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και της δυσκολίας εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν Οργανισμό εναρμονισμένο με το ενωσιακό δίκαιο και το πλαίσιο που επιτάσσει η βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Η βελτίωση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και η συνέπεια προς τους πολίτες στην εκτέλεσή του αποτελούν τη θεμελιώδη μας προτεραιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΟΣΕΘ, τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο και εποπτείας, αλλάζει και αναβαθμίζεται.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης εδράζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

• Κατάργηση, μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης εν λειτουργία του ΟΑΣΘ και σύσταση ενός νέου δημόσιου Φορέα, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Κ. 1370/2007.

• Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΟΣΕΘ, ως 100% θυγατρική του.

• Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου από τον «Νέο ΟΑΣΘ» και ανάθεση σε ιδιώτες, του υπολειπόμενου, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών από τον ΟΣΕΘ. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και σήμερα, μέσω των αναθέσεων που έχουν γίνει στα ΚΤΕΛ. Στόχος όμως είναι να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στις μακροχρόνιες ανάγκες της πόλης, λαμβάνοντας πλέον υπόψιν και την επερχόμενη λειτουργία του μετρό (ήδη αυτό σήμερα γίνεται με τα ΚΤΕΛ).

• Ο «Νέος ΟΑΣΘ» θα αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο που θα μπορεί να υλοποιεί με συνέπεια προς τους πολίτες.

3. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτριος Καιρίδης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου, με το οποίο αυστηροποιούνται οι ποινές ενάντια στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και εκσυγχρονίζεται μια σειρά από διατάξεις για το άσυλο με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ συγχρόνως ενισχύεται η στελέχωση των προξενείων της Ελλάδας στο εξωτερικό για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των μετακλήσεων και των ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά νέου τύπου αδειών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την προσέλκυση ταλέντων και την αναβάθμιση της Ελλάδας σε διεθνές ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επενδυτικό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται η Talent Visa και η Tech Visa, δίνεται πρόσβαση στη μερική απασχόληση στους ξένους φοιτητές και η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή τους, διευκολύνεται η διδασκαλία ξένων επισκεπτών – καθηγητών καθώς και η ενδοεταιρική μετάθεση από το εξωτερικό, δημιουργείται νέα άδεια διαμονής ειδικού σκοπού για εταιρείες με μεγάλο όγκο αλλοδαπών εργαζομένων, ενώ η διάρκεια της ανανέωσης των αδειών διαμονής αυξάνεται σε 5 έτη και της επί μακρόν διαμονής σε 7 έτη. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η προσέλκυση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για το μεταναστευτικό – προσφυγικό και δίνεται ευελιξία στο Ταμείο Αλληλεγγύης, που λειτουργεί στο Υπουργείο, για τη χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών που δέχονται μεταναστευτική πίεση, ακόμα και αν δεν λειτουργούν δομές φιλοξενίας εντός των ορίων τους, ενώ υπερδιπλασιάζονται τα παράβολα της Golden Visa.

4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για α) την εισαγωγή πλαισίου για αναψηλάφηση λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) Παρεμβάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και γ) Ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μία σειρά από τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις νομοθετημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου εναρμονίζεται το δίκαιο της αναψηλάφησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις τόσο του ιδίου του Κώδικα στο βιβλίο της εκουσίας δικαιοδοσίας, όσο και άλλων κλάδων του δικαίου, ώστε να καταστεί δυνατή η έμπρακτη συμμόρφωση της Ελλάδας, και στο πεδίο των ιδιωτικών διαφορών, στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παράλληλα, εξορθολογίζονται οι διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αντιμετωπίζονται δυσχέρειες σχετικά με τη λειτουργία και στελέχωση του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και οι εθνικές διατάξεις εναρμονίζονται με την αρ. 2002/584/ΔΕΥ Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο αποσυνδέεται η ιδιότητα όλων των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης από την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών («Σχολή») ώστε να είναι δυνατή η παρουσία των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης στη Σχολή σε εβδομαδιαία βάση. Επαναφέρεται το σύστημα κοινής εκπαίδευσης όλων των σπουδαστών της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προετοιμασία τους για την άριστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως δικαστικών λειτουργών.

Επίσης, εισάγονται αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τον εισαγωγικό διαγωνισμό του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, τις αμοιβές και την εκπαίδευσή τους και επιταχύνεται η πλήρωση των θέσεων του νεοπαγούς κλάδου δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.

Τέλος, επέρχονται βελτιωτικές παρεμβάσεις στον ν. 5026/2023 για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου πόθεν έσχες, εισάγονται ρυθμίσεις για τη δικαστική αστυνομία, ώστε να αρχίσει η λειτουργία της στον προγραμματισμένο χρόνο, προβλέπονται αυξήσεις οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εισαγγελικών λειτουργών και προβλέπεται η εξαίρεση προσκόμισης φύλλου ενημέρωσης σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία για διαμεσολάβηση σε δίκες που διάδικος είναι το δημόσιο, ώστε να απεγκλωβιστεί μεγάλος αριθμός υποθέσεων.

5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Με τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, η Ελλάδα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων ‐ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα.

Συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, τα οποία αναθεωρούνται κάθε 6 χρόνια. Το ΣΔΛΑΠ αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων κάθε Υδατικού Διαμερίσματος, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) την επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

β) την επανεξέταση και την αξιολόγηση της κατάστασης των επιφανειακών (οικολογική, χημική), συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών, και των υπόγειων (ποσοτική, ποιοτική) υδατικών συστημάτων, με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.

γ) την εκτίμηση της προόδου εφαρμογής του υφιστάμενου ΣΔΛΑΠ,

δ) την επικαιροποίηση του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, με βάση νέα στοιχεία που έχουν προκύψει,

ε) την επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων, καθώς και των επιπτώσεών τους,

στ) την επανεξέταση των περιβαλλοντικών στόχων για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα,

ζ) την επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων νερού και

η) την αναθεώρηση των Προγραμμάτων Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων για κάθε Υδατικού Διαμερίσματος.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα, εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της Αττικής, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την υπαγωγή έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Κατόπιν της εισήγησης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2901 (Α’ 17), των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και αφορούν στην εκτέλεση των κατωτέρω περιγραφόμενων έργων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτά:

1. Οδικός άξονας Άγιος Σώζων – Μάρθα, τμήμα Αγ. Σώζων – Αλάγνι Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης από χ.θ. 6+473 έως χ.θ. 7+550, ισόπεδου κυκλικού κόμβου πεζών στην χ.θ. 6+920 και παράλληλα έργα.

Η ολοκλήρωση κατασκευής του κόμβου κρίνεται επιτακτική καθόσον η διατήρηση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή του έργου (π.χ. προσωρινές συνδέσεις με ισόπεδους κόμβους εργοταξιακού επιπέδου) δημιουργεί συνθήκες μειωμένης οδικής ασφάλειας και χαμηλού επιπέδου κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης. Μέσω των προσωρινών συνδέσεων στα Πεζά διέρχεται καθημερινά όλος ο κυκλοφοριακός φόρτος με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς Αρκαλοχώρι και Βιάννο και αντίστροφα. Επιπρόσθετα η εν λόγω περιοχή επιβαρύνεται κυκλοφοριακά και από βαριά κυκλοφορία καθόσον τα Πεζά αποτελούν σημαντικό κέντρο συγκέντρωσης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών) της ευρύτερης περιοχής.

2. Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατίας Οδού και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)

Πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας αφού αφορά τη Βόρεια Είσοδο της πόλης της Ηγουμενίτσας που συνδέει τον Λιμένα Ηγουμενίτσας και την Εγνατία οδό, με την Εθνική οδό που οδηγεί στα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Τελωνείο Μαυροματίου). Ο σχεδιασμός της παρακαμπτήριου οδού της πόλης της Ηγουμενίτσας προβλέπει την κατασκευή κόμβου που θα συνδέει τις δύο οδούς. Η εμπορευματική διακίνηση από το λιμάνι και την Εγνατία γίνεται μέσω αυτής της οδού (πρώην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων), η οποία ήταν ανεπαρκής για να δεχθεί τον κυκλοφοριακό φόρτο που αποτελείται κυρίως από οχήματα βαρέως τύπου.

3. Διευθέτηση ρέματος Σαπφούς στον Δήμο Αμαρουσίου.

Το έργο αφορά σε έναν πολυπληθή Δήμο της Πρωτεύουσας αλλά και γενικότερα της χώρας. Το ρέμα Σαπφούς έχει δώσει στο πρόσφατο παρελθόν πολύ μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα (2018, 2021 κλπ.) και είναι επιτακτική η διευθέτησή του με το έργο αυτό, καθώς θα λυθούν πολλά χρόνια προβλήματα τόσο ανεπαρκών διατομών (ή/και τεχνικών) όσο και αυθαίρετων κατασκευών στην ευρύτερη κοίτη του. Επίσης, θα λυθούν και ορισμένα σοβαρά θέματα αντιστήριξης των πρανών του ρέματος ούτως ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υποσκαφών και διακινδύνευσης των υπερκείμενων κατασκευών. Η σημασία του έργου για την οικονομία της χώρας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφενός βελτιώνονται σημαντικές υποδομές της αλλά επιπλέον η εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου για αστική περιοχή περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση των ζημιών από πλημμύρα, σε συνάρτηση με την πιθανότητα να συμβεί, και η πιθανότητα αυτή στο ρέμα Σαπφούς του Δήμου Αμαρουσίου σήμερα είναι πολύ αυξημένη. Ο πλημμυρικός όμως κίνδυνος θα μειωθεί δραστικά με την κατασκευή του προτεινόμενου έργου.

