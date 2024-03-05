«Σχετικά με τα όσα υποστηρίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης από τη μία λέει ότι δεν είναι σίγουρος αν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης γιατί υπάρχει διχογνωμία περί υποχρέωσης: Δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, ο νόμος είναι σαφής και έχει υποχρέωση όποιος είναι αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας που εκπροσωπείται σε εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να μην συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρία και μάλιστα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2016» σχολιάζουν πηγές της ΝΔ σχετικά με το ζήτημα εταιρείας του προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο εξωτερικό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «κάτι που άλλωστε από τον ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχονται έμμεσα όταν αναφέρουν ότι θα μεταβιβάσει τις μετοχές του. Άραγε αν δεν τον καταλαμβάνει η διάταξη και δεν υπάρχει διχογνωμία γιατί θα τις μεταβιβάσει. Επομένως ο κ. Κασσελάκης συνομολογεί για ακόμη μια φορά ότι έχει ακόμη την κατοχή του μετοχές αλλοδαπών εταιριών, άρα όλο αυτό το διάστημα παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία».



Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα ασυμβίβαστα των πολιτικών προσώπων σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε εταιρίες:

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3213/2003 και υπό τον τίτλο: «Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό́ φορολογικό́ καθεστώς», ορίζεται ότι:

1. Στον Πρωθυπουργό́, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή́ είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.



3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ».

Σημειώνεται δε ότι ο νόμος 5026/2023, ο οποίος αντικατέστησε στο σύνολο του σχεδόν το νόμο 3213/2003, εξαίρεσε ρητά από την κατάργηση το άρθρο 8 του τελευταίου, σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων και δη Αρχηγών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο σε εταιρίες με έδρα την αλλοδαπή ή και μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη ή και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με αποτέλεσμα σήμερα η απαγόρευση να εξακολουθεί να έχει πλήρη ισχύ.

