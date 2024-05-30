Στο κατώφλι της εκλογικής διαδικασίας της 9ης Ιουνίου, για το μέλλον της Ευρώπης και με ενεργές τις συνέπειες αλλεπάλληλων κρίσεων, ο επιχειρηματικός κόσμος βλέπει με ενδιαφέρον την «επόμενη μέρα» και προετοιμάζει τις παρεμβάσεις του.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην οποία αναφέρονται οι δέκα θεματικές ενότητες για τις οποίες ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει να ανοίξει διάλογος μεταξύ πολιτικής και οικονομίας.

Όπως αναφέρεται, οι νέοι συσχετισμοί δυνάμεων που θα διαμορφωθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν δύο στους τρεις εργαζόμενους και δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, διαμορφώνουν τη βάση του διαλόγου για τα εξής παρακάτω θέματα:

Δέσμευση για σταθερό φορολογικό σύστημα σε ορίζοντα 10ετίας τουλάχιστον, ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις Κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, με μετρήσιμα αποτελέσματα Προγράμματα ένταξης νέων τεχνολογιών στο επιχειρείν Στήριξη στη μικρομεσαία επιχείρηση Μέριμνα για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων Διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού - ουσιαστικές ποινές σε εναρμονισμένες πρακτικές Νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για ανάπτυξη ευρωπαϊκών οικονομιών κι επιχειρήσεων Στήριξη για ποιοτική ανάπτυξη του επιχειρείν (αύξηση συμμετοχής γυναικών, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας κλπ) Απλοποίηση διαδικασιών για τις επιχειρήσεις της ΕΕ Αυστηροποίηση των ελέγχων για την κατάληξη και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις.

