Ενισχυμένη αλλά και διασπασμένη εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί η ακροδεξιά στην Ευρώπη κατά τις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Η διαπίστωση μπορεί να φαίνεται οξύμωρη, ωστόσο αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν αύξηση των ποσοστών των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την ΕΕ, αλλά και τη διάσπαση της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς σε δύο ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), στην οποία ανήκουν, μεταξύ άλλων, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας (FdI) της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) της πρώην πρωθυπουργού της Πολωνίας Μπεάτα Σίντλο και το ισπανικό VOX, θεωρείται λιγότερο σκληροπυρηνική.

Αντιθέτως, η ακροδεξιά ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) αποτελείται κυρίως από κόμματα όπως ο γαλλικός Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν, η ιταλική Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, κυβερνητικού εταίρου της Μελόνι, και η γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κόμματα ξενόφοβα.

Οι ευρωβουλευτές από ακροδεξιά κόμματα φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν αριθμητικά εκείνους του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τις εκλογές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αντικατοπτρίζοντας τη στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του politico, το ΕΛΚ θα κέρδιζε 170 έδρες εάν οι εκλογές πραγματοποιούνταν τώρα.

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) και το Identity and Democracy (ID) -οι δύο κύριες δεξιές ομάδες- δείχνουν να κερδίζουν συνολικά 144 έδρες.

Υπάρχουν επίσης και άλλα κόμματα στο μείγμα, όπως το Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που προβλέπεται να κερδίσει 16 έδρες, και το Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στη σειρά για 10 έδρες. Το γαλλικό Reconquest κερδίζει πέντε έδρες, το Konfederacja της Πολωνίας στις έξι και το κόμμα της Βουλγαρίας υπέρ του Κρεμλίνου Revival τρεις.

Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις οι ακροδεξιοί καταλαμβάνουν 184 έδρες.

Το πώς θα συσπειρωθούν αυτοί οι ακροδεξιοί ευρωβουλευτές μετά τις εκλογές είναι ακόμα στον αέρα.

Η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν «φλερτάρει» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι για να σχηματίσει μια ακροδεξιά υπερ-ομάδα στο κοινοβούλιο και να γίνει μια από τις κορυφαίες πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης.

Το Εθνικό Συλλαλητήριο προβλέπεται να γίνει το κορυφαίο εθνικό κόμμα στην ομάδα ID, ενώ το κόμμα της Μελόνι φαίνεται πως θα γίνει το μεγαλύτερο εθνικό κόμμα στο ECR.

Η Μελόνι έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα της Δεξιάς, αλλά έχει λάβει και πρόταση να συνεργαστεί με το ΕΛΚ της Φον ντερ Λάιεν. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία αποβλήθηκε από την ID.

Τα μέλη του ECR που είναι υπέρ της Ουκρανίας αμφισβήτησαν την ιδέα να ενταχθεί η Fidesz του Όρμπαν στην ομάδα τους. Άλλοι, όπως η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία του Βελγίου, έχουν ήδη αμφισβητήσει τη συμμετοχή του ουγγρικού κόμματος στο ECR.

Οι ομάδες ID και ECR απέχουν ακόμη και τώρα πολύ από ένα μονολιθικό μπλοκ, με τα μέλη να ψηφίζουν συχνά κατά της πλειοψηφίας -υπογραμμίζοντας ότι οι ομάδες των οποίων τα κόμματα μέλη ορίζονται από εθνικά συμφέροντα και κυριαρχία δεν μπορεί να αναμένεται να ψηφίσουν μαζί για κάθε θέμα.

Πηγή: skai.gr

