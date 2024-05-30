«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενωμένος και συντεταγμένα δίνει την κρίσιμη πολιτική μάχη με στόχο την πολιτική αλλαγή και την ανατροπή. Με στόχο την ενίσχυση της εκλογικής του επιρροής και την αποδυνάμωση των ποσοστών της κυβέρνησης Μητσοτάκη που πορεύεται με την αλαζονεία του 41%», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επισήμανε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζοντας τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα, μεταβαίνει σήμερα στη Ρόδο.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, «έχει τεκμηριωμένες και απολύτως κοστολογημένες προτάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα επαναφέρουν στο προσκήνιο την προσδοκία τους για μία καλύτερη ζωή».

«Όχι για ”μισή” ζωή όπως υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης: Μισό κιλό φέτα, μισό αρνί, μισό λίτρο γάλα, μισές διακοπές, μισά όλα. Μισή, κουτσουρεμένη ζωή χωρίς όνειρα», σχολίασε, για να σημειώσει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπόσχεται στον πολίτη μία καλύτερη ζωή. Καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια. Με ίσες δυνατότητες για όλους και όχι μόνο για τους λίγους και εκλεκτούς της παρέας του κ. Μητσοτάκη».

Σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κοιτάει τους πολίτες στα μάτια και τους υπόσχεται ότι εργάζεται για τα δικά τους συμφέροντα. Χωρίς ψέματα και ”εισαγόμενες δικαιολογίες” για όλα».

«Η ΝΔ μάς πάει σταθερά πίσω και η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον και το μπροστά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αλαζονεία, τοξικότητα, λαϊκισμό».

Υποστήριξε ότι έχει κουράσει «με την υποκρισία της και τα επικοινωνιακά της τερτίπια», ότι επιβαρύνει τους φορολογούμενους με 400.000 ευρώ από το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο ΥΠΕΣ «για την παράδοση των emails με προσωπικά δεδομένα εκλογέων του εξωτερικού στη ΝΔ». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ασύστολη κινδυνολογία» και «εκβιασμό» της ψήφου των πολιτών «με τη δήθεν σταθερότητα που υπόσχεται», καθώς και για «συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών».

Ως προς αυτό είπε ότι η κυβέρνηση «αντί να δώσει έστω και τώρα εξηγήσεις και απαντήσεις για το μπάζωμα που διέταξε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη εξακολουθεί με όρους χυδαιότητας και απόλυτη τοξικότητα να υπεκφεύγει».

Αναφέρθηκε στα ρεπορτάζ που «η κυβέρνηση δεν διέψευσε» και που «επιβεβαιώνουν ότι σε μυστική σύσκεψη που έγινε στο σημείο του εγκλήματος με την συμμετοχή των κ.κ. Αγοραστού, Τριαντόπουλου, Ξιφαρά και εκπροσώπου της Hellenic Train αποφασίστηκε το μπάζωμα της περιοχής».

Υποστήριξε ότι «ο κόσμος έχει καταλάβει και το μέγεθος των κυβερνητικών ευθυνών για την τραγωδία και την τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης ενός εγκλήματος, η οποία συνεχίζει ακόμη και τώρα» και πως «η αλήθεια δεν μπορεί να μπαζωθεί παρά τις άοκνες κυβερνητικές προσπάθειες να εξαφανιστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία».

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τα φορολογικά έσοδα του πρώτου τετραμήνου που είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον στόχο, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν σκέφτεται να μειώσει κάποιους φόρους.

Είπε ότι αντίθετα «η διατήρηση των έμμεσων φόρων σε υψηλούς συντελεστές είναι επιλογή της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη κι έχει ως στόχο όχι μόνο την εξασφάλιση υπερεσόδων αλλά και τη μείωση της κατανάλωσης, όπως είπε με κυνικό τρόπο ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών, ομολογώντας ότι η αύξηση της κατανάλωσης δεν είναι κάτι που θέλει η κυβέρνηση της ΝΔ».

«Σήμερα μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης έφθασε σε σημείο να πει ότι εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα κινδυνεύσουν οι συντάξεις», προσέθεσε. Ανέφερε ακόμη ότι σε σημερινή συνέντευξη του ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η μείωση του ΦΠΑ θα σημάνει μείωση εσόδων -άρα δεν προτίθεται να το κάνει για να ανακουφίσει την κοινωνία-, υποστήριξε και πάλι ότι δεν θα έχουμε μείωση τιμών εάν μειωθούν οι φόροι».

Η κυρία Κεχαγιά κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για τον ισχυρισμό του ότι «το απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα οδηγήσει σε χρεοκοπία τη χώρα» και ότι «κάνει μαθήματα στον ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για ”λεφτόδεντρα” την ώρα που μοιράζει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε λίγους και αρεστούς».

Ερωτηθείσα σχετικά, είπε ότι η αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη είναι ότι «με το 41% που έλαβε θεώρησε ότι πήρε λευκή επιταγή, ότι μπορεί να ασκεί όποια πολιτική θεωρεί ό,τι είναι για το καλό της κυβέρνησης και τους εκλεκτούς της».

Προσέθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του «δεν λογοδοτούν στην κοινωνία και συμπεριφέρονται αλαζονικά», για να τονίσει ότι «η ΝΔ και η αλαζονεία της θα κριθούν στις 9 Ιουνίου και θα σταλεί ένα μήνυμα από την ίδια την κοινωνία και τον ελληνικό λαό».

Σημείωσε πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει τον πρωθυπουργό για αλαζονεία, δεν επικρίνει τους πολίτες που τον ψήφισαν αλλά τον ίδιο «γιατί δεν σεβάστηκε την ψήφο των πολιτών και κυβερνά με αλαζονεία, θεωρώντας ότι πήρε λευκή επιταγή».

Με αφορμή δηλώσεις κορυφαίων υπουργών για τον ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα του, η κυρία Κεχαγιά καταλόγισε στην κυβέρνηση «ασύστολη κινδυνολογία». «Θέλουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες και αυτή είναι η προσφιλή τους τακτική», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλά συνέχεια για λεφτόδεντρα, ότι «ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι οι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν συντάξεις αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Σχολίασε ότι «η επιτομή του λαϊκισμού είναι η ρητορική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ΝΔ».

Σε ερώτημα για την κριτική που ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κεχαγιά απάντησε ότι «εμείς ασχολούμαστε με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τις ευρωεκλογές, επιταχύνουμε, ανεβάζουμε τους ρυθμούς, όλοι μαζί ενωμένοι, δυνατοί προχωράμε και θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Βλέπουμε μπροστά θέλοντας να κοιτάμε στα μάτια την κοινωνία, δεν ασχολούμαστε με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα, το κάθε κόμμα κάνει τη δική του πολιτική, ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς και όλοι θα κριθούμε στις κάλπες» προσέθεσε.

Σχετικά με τις συζητήσεις για την Κεντροαριστερά σχολίασε ότι είναι μια πρόωρη συζήτηση και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει τις κάλπες και πώς θα πάει πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, «γιατί θεωρούμε ότι θα είναι το πρώτο βήμα για μια νικηφόρα πορεία προς τις εθνικές εκλογές όποτε αυτές προκηρυχθούν».

«Θα είμαστε το πρώτο κόμμα στις εθνικές», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτή η συζήτηση για την Κεντροαριστερά είναι μια συζήτηση που ακούγεται εδώ και δεκαετίες ολόκληρες και πως «το ποιος και αν υπάρχει θέμα να τεθεί επικεφαλής της Κεντροαριστεράς είναι κάτι εντελώς άκαιρο και άσκοπο επί της παρούσης».

Σε άλλη ερώτηση τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι ενεργός πολιτικά, είναι ενεργός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι τιμή μας που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του προοδευτικού και αριστερού κόσμου της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχοντας ειδικό ρόλο στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.