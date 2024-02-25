«Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την εργασία των συνταξιούχων, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να μπορούν να παίρνουν όλη τους τη σύνταξη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να σώσουν από 140 μέχρι 300 ευρώ το μήνα. Το μόνο που θα κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά ή στον ΕΦΚΑ της περιοχής τους. Σήμερα, υπολογίζουμε ότι έχουμε 100.000 συνταξιούχους, οι οποίοι εργάζονται. Από αυτούς, οι 36.000 το δηλώνουν. Τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθήσουμε, τη συνταξή τους την έχουν πληρώσει», πρόσθεσε.

Επίσης, η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί 19 δράσεις για την οικογένεια» και πως «πλέον ο πολίτης δεν δίνει παράβολο για να πάει στα ΚΕΠΑ»

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι «θα υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των ιατρών στα ΚΕΠΑ, από 500 που είναι σήμερα θα γίνουν 1200, και ότι οι αμοιβές τους θα αυξηθούν 50%».

Με αφορμή την αύξηση του κατώτατου μισθού, η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι είναι «η 4η συνεχόμενη αύξηση. Οι φορείς δεν έχουν καταθέσει ακόμα τις απόψεις τους. Ο κατώτατος μισθός θα αρχίζει από ...8. Το στοίχημα είναι να έχουμε καλούς μισθούς».

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ανεργία είναι στο 8,9%», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στους ναυτικούς, η κα Μιχαηλίδου επισήμανε ότι «μέσα από το κινητό τους, την εφαρμογή mynat, θα μπορούν να βλέπουν όλο τον ασφαλιστικό τους βίο»

