Τη δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας, έθεσε ως στόχο την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τίτλο «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη».

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και το ονομάσαμε Ελλάδα 2.0» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Συνδυάσαμε ένα σχέδιο ανάπτυξης με παράλληλο σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Τις μεταρρυθμίσεις αυτές δεν μας τις επέβαλαν, αλλά ήταν μέρος της πολιτικής και του προγράμματός μας» σημείωσε.

«Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αξιοποιούνται μόνο από λίγες μεγάλες εταιρείες, αλλά υπάρχουν οφέλη για όλη την κοινωνία, όπως για παράδειγμα μέσω της αναβάθμισης των υποδομών στον τομέα της Υγείας» τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ανέφερε ακόμη ότι «τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αντιστοιχούν σε περίπου 18% του ελληνικού ΑΕΠ, τα οποία κατευθύνονται σε πολλούς τομείς της οικονομίας».

«Πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης και των δικών μας προτεραιοτήτων» είπε. Στάθηκε, ακόμη, στην ευελιξία από την πλευρά της ΕΕ για ανακατεύθυνση πόρων μετά τις πλημμύρες.

Βέμπερ κατά του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου για την Ελλάδα

Στο επικριτικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα αναφέρθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στα θέματα του Κράτους Δικαίου. Αρμόδια για αυτά τα ζητήματα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει επισημάνει την πρόοδο».

«Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να απέχει πλέον το ΕΛΚ από τέτοια ψηφίσματα. Έχει παραγίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να μπλοκαριστούν πόροι προς την Ελλάδα» δήλωσε ακόμα ο πρόεδρος του ΕΛΚ σε συνομιλία με δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τίτλο «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη».

«Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σταματήσαμε τρελές απαιτήσεις της Αριστεράς. Για παράδειγμα, την αγρανάπαυση. Η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα. Δε μπορούμε αυτήν τη στιγμή να ανοίξουμε το "κουτί (των παροχών)» δήλωσε ακόμα ο Μάνφρεντ Βέμπερ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι εκδηλώσεις που έχουν τίτλο «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη», εστιάζουν στο πολυδιάστατο θετικό αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην οικονομία και την κοινωνία και αναμένεται να προσελκύσουν κορυφαία στελέχη του ΕΛΚ και σειρά υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται έπειτα από πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, σε συνεργασία με τη γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ και βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλα και τον γραμματέα διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ και βουλευτή Σερρών, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

