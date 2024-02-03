Νέα πρόσκληση στους αγρότες να αξιολογήσουν το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και να συνεχίσουν τον διάλογο, απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε ομιλία του σε ημερίδα των εταιρειών «Γαία Επιχειρείν» και "Neuropublic", με θέμα ««Η Κοινή Αγροτική Πολιτική σήμερα και στο μέλλον: οικολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός για μια βιώσιμη ελληνική γεωργία»

Ο υπουργός επανέλαβε ότι αντιλαμβάνεται την αγωνία για το αύριο όσων βρίσκονται στους δρόμους, η οποία εντείνεται λόγω της κλιματικής κρίσης η οποία, όπως είπε, εμφανίζεται πολύ επιθετικά.

Αναφερόμενος στην ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγής τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνική συνοχή αν δεν υπάρχει επισιτιστική επάρκεια, επισήμανε δε ότι ως χώρα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα των προϊόντων μας και να αξιοποιήσουμε το μεγάλο πλεονέκτημα της ηλιοφάνειας, ώστε μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των προγραμμάτων που ανακοίνωσε με τον υπουργό και την υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θεόδωρο Σκυλακάκη και Αλεξάνδρα Σδούκου, να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ΥπΑΑΤ είπε ότι αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. αλλά και δέσμευση της Κυβέρνησης, η αναγέννηση του Οργανισμού. Όπως, είπε, ήλθε η ώρα να καθίσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι, να δουλέψουμε συνετά για να μετατραπεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν σύγχρονο και αξιόπιστο Οργανισμό που θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα εμπνέει ασφάλεια στους αγρότες μας.

Αναφέρθηκε στις τελευταίες αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για τους αγρότες. Είπε, ακόμη, ότι θα καταβληθούν τα 88 εκατ. που δεν είχαν απορροφηθεί, ενώ ήταν κατηγορηματικός σε ό,τι αφορά στα περίπου 16.000 δεσμευμένα ΑΦΜ, τονίζοντας ότι, μετά τον έλεγχο που θα γίνει, σε όσα διαπιστωθούν παρατυπίες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ενώ τα υπόλοιπα, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα αποδεσμευθούν και θα πληρωθούν κανονικά. Το ίδιο θα γίνει, είπε, και με τις περιπτώσεις όσων έχουν δικαιωθεί δικαστικά.

Αναφέρθηκε στο έργο των δύο εταιρειών, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με ευδιάκριτα όρια λειτουργεί υπέρ των αγροτών, καθώς και στον ρόλο της Τραπέζης Πειραιώς τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό για τον αγροτικό κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο ΥπΑΑΤ και στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για στήριξη των συνεργατικών σχημάτων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη λειτουργίας διεπαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίες αποτελούν τον επίσημο συνομιλητή της ΕΕ.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού της αγροτικής εκπαίδευσης, μέσα από στοχευμένα προγράμματα που βρίσκουν εφαρμογή στο πεδίο και όχι μέσα από προγράμματα διεκπεραίωσης, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Τέλος, αναφέρθηκε στις νέες προοπτικές που διανοίγονται για τους αγρότες με την ίδρυση των Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την ανάπτυξη αγροτικής διπλωματίας και την ενίσχυση της φωνής των χωρών του Νότου στην ΕΕ, με τη δραστηριοποίηση της EUMED-9 και για ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα δε την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τη δημιουργία μόνιμων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

