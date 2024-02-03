«Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση στο σύνολό τους έχουν στόχο να βελτιώσουν τα πραγματικά εισοδήματα των συμπολιτών μας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τον κατώτατο μισθό ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πρόθεσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θα έχει ξεπεραστεί», καθώς όπως είπε, «η ταχύτητα ανόδου της ελληνικής οικονομίας αυτό δείχνει. Η Ελλάδα έχει κερδίσει μία καλή φήμη σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές. Και το 2024 θα έχουμε μία πολύ θετική έκπληξη για την ελληνική οικονομία».

«Σε μία Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική περιδίνηση, η Ελλάδα φαντάζει σαν μία όαση σταθερότητας. Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Για το επίδομα μητρότητας, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «η ρύθμιση αυτή είναι πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. Το νούμερο ένα θέμα της Ελλάδας είναι το δημογραφικό. Με τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, είναι μία παρακαταθήκη που αφήνω πίσω μου στο υπ. Εργασίας ως αληθινή άσκηση δημογραφικής πολιτικής».

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε«η κυβέρνηση αυτή, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, δείχνει την ευαισθησία της και τη φροντίδα της στον αγροτικό κόσμο γιατί πιστεύουμε στην ανάγκη η Ελλάδα να έχει πρωτογενή τομέα».

«Θέλω να πω στους φίλους μου αγρότες να μην κλείσουν τους δρόμους. Να κάνουν τις κινητοποιήσεις τους, να διαμαρτυρηθούν αλλά να μην κλείσουν τους δρόμους. Το κλείσιμο των δρόμων δημιουργεί μεγάλη βλάβη στην ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.